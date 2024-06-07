ЄК рекомендує почати переговори з Україною про членство - FT

У Брюсселі хочуть розпочати переговори про вступ України в ЄС у червні - до головування Угорщини в блоці. Для цього Єврокомісія оголосить, що Україна відповідає усім критеріям для членства, пише Financial Times.

Європейська Комісія (ЄК) рекомендуватиме розпочати переговори про вступ України в Європейський Союз уже цього місяця - до того, як розпочнеться головування Угорщини в Раді ЄС. Про це у п'ятницю, 7 червня, пише Financial Times (FT) із посиланням на джерела.

За даними видання, сьогодні ЄК оголосить, що Україна відповідає раніше невиконаним критеріям, включаючи антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, правила декларування активів для державних службовців і захист мов національних меншин.

"Зелене світло" також отримає Молдова, але не Грузія, яка прийняла закон про "іноземних агентів" всупереч попередженням Брюсселя.

Угорщина може створити перешкоди

Рекомендація Брюсселя вимагає одностайності серед країн ЄС, тож очікується, що Угорщина висуне заперечення через нібито проблему в Україні зі ставленням до угорської меншини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у минулому затримував інші рішення, пов'язані з Україною, включаючи надання країні статусу кандидата на вступ до ЄС та затримку допомоги на 50 мільярдів євро. Хоча під тиском інших держав він врешті-решт поступився, цього року Угорщина відмовилась зняти вето на виділення коштів ЄС для надання військової допомоги Україні.

Угорщина перебере на себе ротаційне головування в Раді ЄС 1 липня, що дасть їй додаткові важелі впливу на формування порядку денного зустрічей. Тому зараз Бельгія, яка наразі головує в Раді ЄС, наполегливо намагається досягти одностайності та провести перший раунд переговорів про вступ України 25 червня.

Читайте також: Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в ЄС