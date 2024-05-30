У ФРН закликали почати переговори щодо вступу України в ЄС

Уряд Німеччини вважає, що Київ виконав усі умови для того, аби в червні почати переговори щодо вступу України в ЄС, заявила держміністерка ФРН у справах Європи Анна Люрманн.

Україна, за оцінкою уряду Німеччини, виконала всі необхідні вимоги, щоб розпочати переговори щодо її вступу в Європейський Союз. "З точки зору федерального уряду, Україна відповідає всім вимогам для того, аби мати можливість почати переговори про вступ в ЄС у червні, - заявила агентству dpa у четвер, 30 травня, державна міністерка у справах Європи в міністерстві закордонних справ ФРН Анна Люрманн (Anna Lührmann). - Тому ми наполягаємо на швидкому досягненні згоди всіма державами-членами щодо переговорних рамок".

У грудні 2023 року за підсумками саміту ЄС було ухвалене рішення розпочати переговори з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу в Євросоюз. За початок переговорного процесу проголосували представники всіх країн-членів ЄС за винятком прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який залишив зал до голосування, тим самим формально утримавшись від участі в ньому.

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Угорщина і далі блокує переговори про вступ України до ЄС.

Посли країн Євросоюзу напередодні обговорили переговорні рамки для процесів вступу України та Молдови, які запропоновала Єврокомісія у березні. Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, Угорщина продовжує блокувати початок переговорів, які більшість країн-членів ЄС хотіли б розпочати вже наприкінці червня.

Бельгія, яка головуватиме в ЄС до кінця червня, наполягає на початку переговорів упродовж свого терміну повноважень. 1 липня головування в ЄС перейде до Угорщини, і переговори можуть бути перенесені на пізніший термін у зв'язку з незгодою Будапешта. Угорська влада посилається, зокрема, на стурбованість у зв'язку із становищем угорських меншин на заході України.

Раніше видання Politico повідомляло, що ЄС має намір розпочати офіційні переговори щодо вступу України та Молдови 25 червня.