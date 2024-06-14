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ЄС назвав дату початку переговорів про членство з Україною

Ксенія Польська
14 червня 2024 р.

Євросоюз визначився з датою початку переговорів про вступ в блок з Україною та Молдовою. Міжурядові конференції призначені на 25 червня.

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Прапори України і ЄС
Прапори України і ЄСФото: Lukasz Kobus/European Union | CC BY 4.0

Бельгія, яка головує в Раді Європейського Союзу, увечері в п'ятницю, 14 червня, оголосила дату проведення міжурядових конференцій з Україною і Молдовою. Вони призначені на 25 червня і стануть офіційним початком переговорів про вступ цих країн-кандидаток до ЄС.

"Посли принципово погодили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови. Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

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Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя