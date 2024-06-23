  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Число підписантів комюніке саміту зросло

Валерій Сааков
23 червня 2024 р.

Упродовж цього тижня ще шестеро учасників приєдналися до комюніке мирного саміту, проведеного тиждень тому в Швейцарії, повідомив Зеленський.

https://p.dw.com/p/4hPDz
Делегації України і Швейцарії на Саміті миру
Делегації України і Швейцарії на Саміті миру, 15 червня 2024 рокуФото: EPA/MICHAEL BUHOLZER

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розширення кола учасників, які протягом цього тижня підписали заключну декларацію мирного саміту, проведеного минулого тижня в Швейцарії. Це випливає з поширеного в неділю, 23 червня, допису Зеленського в соцмережі Facebook.

"За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський.

Три країни відкликали свої підписи, однак у Києві пояснили причину

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руанда, Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під підсумковою декларацією заходу. Про це стало відомо після публікації списку підписантів на сайті міністерства закордонних справ Швейцарії.

Утім, згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під спільним підсумковим комюніке. Така ситуація, за його словами, виникла через те, що представники Швейцарії, котра була організатором саміту, внесли до першого списку тих підписантів, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання.

Водночас до підписантів спільного комюніке приєднався Вселенський патріархат Константинополя, який на конференції представляв патріарх Варфоломій. Під час свого виступу на заході Вселенський патріарх Варфоломій назвав підтримання миру "спільним обов'язком і місією".

Таким чином, Вселенський патріархат став п'ятою міжнародною організацією, яка підписала комюніке. Іншими підписантами є Рада Європи, Єврокомісія, Європейський парламент, Європейська рада.

Які країни нещодавно доєднались до декларації

Крім того, 19 червня повідомлялося, що до комюніке приєдналася Антигуа і Барбуда. Тоді президент Зеленський наголосив, що це - перша країна, яка не була представлена на заході в Швейцарії, але згодом приєдналася до підсумкового документа.

20 червня до комюніке приєдналась також Замбія, повідомив він у соцмережі X, подякувавши країні за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

22 червня до кола підписантів долучилися Барбадос і Республіка Маршаллові Острови,  що стали п'ятим і шостим новим підписантом документа, про що Зеленський повідомив у соцмережах.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан Аль Сауд на українській конференції у Швейцарії. Ліворуч - президентка Швейцарії Віола Амгерд, праворуч - президент України Володимир Зеленський

Чи може Саудівська Аравія виступити в ролі посередника між Україною і Росією

Чи може Саудівська Аравія виступити в ролі посередника між Україною і Росією

Саудівська Аравія не підписала підсумковий документ українського "мирного саміту" в Швейцарії. Проте країна намагається бути посередником в різноманітних конфліктах - як в Україні, так і у власному регіоні.
Політика19 червня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський під час "саміту миру" у Швейцарії

Підсумки "саміту миру" у Швейцарії: дипломатична підтримка і політичні шпагати

Підсумки "саміту миру" у Швейцарії: дипломатична підтримка і політичні шпагати

Близько 80 країн підтримали спільну декларацію ініційованого Україною мирного саміту у Швейцарії. Але такі ключові держави, як Бразилія, Індія і Південна Африка, не приєдналися до спільної декларації.
Політика17 червня 2024 р.
Перші шпальти німецьких ЗМІ (фото з архіву)

Європейська преса про "саміт миру" у Швейцарії: Групове фото як головний результат

Європейська преса про "саміт миру" у Швейцарії: Групове фото як головний результат

Оглядачі європейських друкованих видань по-різному оцінили результати мирної конференції щодо України, яка відбулася у Швейцарії. Оцінки варіюють від стриманого оптимізму до відвертого скепсису.
Політика17 червня 2024 р.