Зеленський: Число підписантів комюніке саміту зросло

Упродовж цього тижня ще шестеро учасників приєдналися до комюніке мирного саміту, проведеного тиждень тому в Швейцарії, повідомив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про розширення кола учасників, які протягом цього тижня підписали заключну декларацію мирного саміту, проведеного минулого тижня в Швейцарії. Це випливає з поширеного в неділю, 23 червня, допису Зеленського в соцмережі Facebook.

"За цей тиждень до комюніке Саміту миру приєдналися ще шість учасників. І наша команда працює, щоб нових підписів стало більше. Для нас важливо, щоб кожна частина світу, кожна країна й кожен лідер, які поважають міжнародне право, могли проявити себе у наближенні миру та відновленні повної дієвості цілей і принципів Статуту ООН", - написав Зеленський.

Три країни відкликали свої підписи, однак у Києві пояснили причину

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Руанда, Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під підсумковою декларацією заходу. Про це стало відомо після публікації списку підписантів на сайті міністерства закордонних справ Швейцарії.

Утім, згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під спільним підсумковим комюніке. Така ситуація, за його словами, виникла через те, що представники Швейцарії, котра була організатором саміту, внесли до першого списку тих підписантів, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання.

Водночас до підписантів спільного комюніке приєднався Вселенський патріархат Константинополя, який на конференції представляв патріарх Варфоломій. Під час свого виступу на заході Вселенський патріарх Варфоломій назвав підтримання миру "спільним обов'язком і місією".

Таким чином, Вселенський патріархат став п'ятою міжнародною організацією, яка підписала комюніке. Іншими підписантами є Рада Європи, Єврокомісія, Європейський парламент, Європейська рада.

Які країни нещодавно доєднались до декларації

Крім того, 19 червня повідомлялося, що до комюніке приєдналася Антигуа і Барбуда. Тоді президент Зеленський наголосив, що це - перша країна, яка не була представлена на заході в Швейцарії, але згодом приєдналася до підсумкового документа.

20 червня до комюніке приєдналась також Замбія, повідомив він у соцмережі X, подякувавши країні за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.

22 червня до кола підписантів долучилися Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, що стали п'ятим і шостим новим підписантом документа, про що Зеленський повідомив у соцмережах.