Кулеба пояснив відкликані підписи після "саміту миру"

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що Швейцарія на "саміті миру" внесла у перший список підписантів підсумкового комюніке країни, які ще не підтвердили своє приєднання до нього.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому деякі країни відкликали підписи під спільним підсумковим комюніке "саміту миру", що відбувся у Швейцарії. Така ситуація, за його словами, виникла через те, що представники Швейцарії, котра була організатором саміту, внесли до першого списку тих підписантів, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання.

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які на той момент ще не підтвердили остаточно своє приєднання. І тому коли вони звернулися і сказали: "Почекайте, ми ще розглядаємо цей документ", тому що він ще правився до останнього моменту на саміті, їх зняли з цього списку", - сказав Кулеба в інтерв'ю , яке транслювалося в ефірі національного телемарафону у четвер, 20 червня.

Кулеба: Україна налаштована на те, щоб другий саміт відбувся в країні Глобального Півдня

Водночас Кулеба відмовився уточнювати, які ще країни розглядають можливість приєднання до відкритого комюніке, зауваживши, що з його боку буде некоректно це озвучувати. "Є декілька країн Африки, декілька країн Карибського басейну і Латинської Америки, декілька країн з Океанії та Азії", - сказав Кулеба.

Очільник українського МЗС також зазначив, що Україна хотіла б, щоб другий "саміт миру" відбувся в одній із країн Глобального Півдня. "Ми дійсно налаштовані на те, щоб другий саміт пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня. І тут є кілька "якісних" сильних гравців, які виявляють інтерес до проведення другого саміту", - сказав міністр.

Три країни відкликали свої підписи

Нагадаємо, що відкликали свої підписи під підсумковою декларацією "саміту миру" Руанда, Ірак та Йорданія. Про це стало відомо 18 червня після публікації списку підписантів на сайті міністерства закордонних справ Швейцарії.

Водночас до підписантів спільного комюніке саміту приєднався Вселенський патріархат Константинополя, який на конференції представляв патріарх Варфоломій. Під час свого виступу на саміті Вселенський патріарх Варфоломій назвав підтримання миру "спільним обов'язком і місією".

Таким чином, Вселенський патріархат став п'ятою міжнародною організацією, яка підписала комюніке. Іншими підписантами є Рада Європи, Єврокосімія, Європейський парламент, Європейська рада.

Замбія та Антигуа і Барбуда доєднались до декларації

Водночас 19 червня до комюніке приєдналася Антигуа і Барбуда. Президент України Володимир Зеленський тоді наголосив, що це перша країна, яка не була представлена на саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа.

20 червня до комюніке приєдналась також Замбія, повідомив він у соцмережі X, подякувавши країні за підтримку зусиль, спрямованих на досягнення сталого, всеосяжного та справедливого миру.