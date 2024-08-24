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"Важливо мати надійних друзів": Зеленський подякував Шольцу

Степан Смишляєв
24 серпня 2024 р.

Олаф Шольц привітав Володимира Зеленського з Днем незалежності і обговорив з ним ситуацію на фронті. Лідери України і ФРН також говорили про подальше фінансування потреб ЗСУ на тлі намірів Берліна скоротити підтримку.

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Олаф Шольц і Володимир Зеленський (архівне фото)
Олаф Шольц привітав Володимира Зеленського з Днем незалежності, обговорив з ним ситуацію на фронті і фінансування військових потреб УкраїниФото: Annegret Hilse/Reuters/AP/picture alliance

З нагоди Дня незалежності президент України Володимир Зеленський у суботу, 24 серпня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), повідомляє пресслужба українського президента.

"Дякую вам за два з половиною роки лідерства Німеччини. Важливо мати надійних друзів, які будуть із нами до відновлення справедливого й тривалого миру", - зазначив Зеленський.

Він проінформував канцлера ФРН про ситуацію на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони України, зокрема у бронетехніці та засобах протиповітряної оборони. Також лідери країн скоординували подальшу співпрацю та роботу в межах Контактної групи з питань оборони України в так званому форматі "Рамштайн".

Зеленський і Шольц говорили про гроші на військову підтримку

Окремо вони обговорили подальше фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ на потреби Києва.

Раніше цього тижня Шольц заявив, що попри плани ФРН скоротити фінансування військової допомоги Києву в 2025 році, фактично вона не зменшиться, а буде профінансована через кредити Великої сімки (G7) на 50 мільярдів доларів, відсотки за якими покриватимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Як зауважив речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit), Шольц запевнив Зеленського у "постійній і непохитній солідарності" Німеччини, зазначає dpa.

Підготовка до другого мирного саміту

Також президент України подякував ФРН за участь в першій тематичній онлайн-конференції в межах підготовки до другого "саміту миру", що була присвячена енергетичній безпеці.

Також лідери обговорили подальші кроки щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час першого мирного саміту у Швейцарії.

Зеленський висловив співчуття через напад у Золінгені

Також український президент висловив співчуття у зв’язку з ножовим нападом у місті Золінген у землі Північний Рейн-Вестфалія напередодні, внаслідок якого було вбито трьох учасників "Фестивалю різноманітності", ще восьмеро - отримали поранення.

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