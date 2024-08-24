Напад у Золінгені: затримано підлітка, не виключено тероризм

У прокуратурі ФРН не виключають, що нападник на фестиваль у Золінгені мав терористичні мотиви.

Німецька поліція у суботу, 24 серпня, повідомила про затримання 15-річного підлітка, який може бути пов'язаний із ножовим нападом у місті Золінген, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Наразі з'ясовується, чи має відношення затриманий до злочину, що було скоєно ввечері напередодні, під час святкування 650-річчя Золінгена, повідомляє dpa.

Як розповів старший прокурор Маркус Касперс (Markus Caspers), свідки стверджують, що підліток незадовго до нападу розмовляв з невідомою людиною "про наміри, які відповідали б виконанню злочину".

Втім, наразі точно не встановлено, чи був сам затриманий нападником.

Правоохоронці не виключають терористичні мотиви нападу

Касперс також заявив, що в прокуратурі не виключають терористичного підґрунтя нападу. "Ми ще не змогли встановити мотив, але, виходячи із загальних обставин, ми припускаємо, що не можна виключати початкову підозру в терористичному мотиві злочину", - наводить його слова dpa.

У зв'язку з нападом у низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія вже скасували заплановані народні свята.

Нагадаємо, внаслідок нападу у Золінгені було вбито трьох учасників "Фестивалю різноманітності", ще восьмеро поранені, п'ятеро з них перебувають у важкому стані. Нападнику вдалося втекти з місця злочину.

Читайте також: У ФРН зросла кількість екстремістів