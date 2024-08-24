  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ЗлочинністьНімеччина

Напад у Золінгені: затримано підлітка, не виключено тероризм

Степан Смишляєв
24 серпня 2024 р.

У прокуратурі ФРН не виключають, що нападник на фестиваль у Золінгені мав терористичні мотиви.

https://p.dw.com/p/4jssM
Квіти, свічки і табличка з надписом "Чому?" поблизу місця нападу у Золінгені
Поліція ФРН затримала 15-річного підлітка, який може бути пов'язаний із ножовим нападом на фестивалі у місті ЗолінгенФото: Sascha Schuermann/Getty Images

Німецька поліція у суботу, 24 серпня, повідомила про затримання 15-річного підлітка, який може бути пов'язаний із ножовим нападом у місті Золінген, що у землі Північний Рейн-Вестфалія. Наразі з'ясовується, чи має відношення затриманий до злочину, що було скоєно ввечері напередодні, під час святкування 650-річчя Золінгена, повідомляє dpa.

Як розповів старший прокурор Маркус Касперс (Markus Caspers), свідки стверджують, що підліток незадовго до нападу розмовляв з невідомою людиною "про наміри, які відповідали б виконанню злочину".

Втім, наразі точно не встановлено, чи був сам затриманий нападником.

Правоохоронці не виключають терористичні мотиви нападу

Касперс також заявив, що в прокуратурі не виключають терористичного підґрунтя нападу. "Ми ще не змогли встановити мотив, але, виходячи із загальних обставин, ми припускаємо, що не можна виключати початкову підозру в терористичному мотиві злочину", - наводить його слова dpa.

У зв'язку з нападом у низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія вже скасували заплановані народні свята.

Нагадаємо, внаслідок нападу у Золінгені було вбито трьох учасників "Фестивалю різноманітності", ще восьмеро поранені, п'ятеро з них перебувають у важкому стані. Нападнику вдалося втекти з місця злочину.

Читайте також: У ФРН зросла кількість екстремістів

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Чоловік з ножем біля багатоповерхівки (ілюстративне фото)

Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

Поліція Дортмунда, міста на заході Німеччини, розслідує ножовий напад на 15-річного українського підлітка. Експерти ж говорять про справжню "епідемію" ножових атак у Західній Європі, особливо серед молоді.
Злочинність21 травня 2024 р.
Поліцейські машини біля вокзалу в місті Лауф-ан-дер-Пегніц

Під Нюрнбергом іранець напав з ножем на поліцейських - його застрелили

Під Нюрнбергом іранець напав з ножем на поліцейських - його застрелили

Чоловік, який напав з ножем на трьох правоохоронців поблизу Нюрнберга в Німеччині, помер після отриманих поранень.
Суспільство1 липня 2024 р.
Поліція землі Мекленбург - Передня Померанія

У Німеччині розслідують напад підлітків на сім'ю з Гани

У Німеччині розслідують напад підлітків на сім'ю з Гани

Групу молодиків звинувачують у побитті 8-річної дівчинки з Гани та її батька у місті Грефесмюлен у Східній Німеччині.
Суспільство17 червня 2024 р.