  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
СуспільствоНімеччина

У ФРН іранець напав з ножем на поліцію - його застрелили

Дмитро Шварц
1 липня 2024 р.

Чоловік, який напав з ножем на трьох правоохоронців поблизу Нюрнберга в Німеччині, помер після отриманих поранень.

https://p.dw.com/p/4hhyG
Поліцейські машини біля вокзалу в місті Лауф-ан-дер-Пегніц
Поліцейські машини біля місця подіїФото: Daniel Lob/dpa/picture alliance

У баварському місті Лауф-ан-дер-Пегніц, розташованому поблизу Нюрнберга, у неділю, 30 червня, поліцією був застрелений 34-річний громадянин Ірану, який напав із ножем на трьох співробітників поліції ФРН.

Як йдеться у офіційному пресрелізі поліції, близько 16:45 патруль перебував на залізничній станції Lauf links der Pegnitz. Саме тут 34-річний підозрюваний несподівано напав на правоохоронців, коли вони вийшли з патрульної машини.

Читайте також: Епідемія ножових нападів у Західній Європі: що відбувається?

В результаті правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю, чоловік від отриманих поранень помер на місці, попри надання йому медичної допомоги, додали у поліції.

Читайте також: Українці на набережній Франкфурта нанесли серйозні ножові поранення

Також повідомляється, що поліцейські під час нападу не постраждали. Поліція розпочала розслідування з метою з'ясування обставин інциденту.

Як німецьких школярів вчать виживати під час збройних нападів (21.03.2018)

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Поліцейські в Мангеймі віддають шану загиблому під час виконання обов'язків колезі

Помер поліцейський, поранений під час нападу на мітинг у Мангаймі

Помер поліцейський, поранений під час нападу на мітинг у Мангаймі

Поліцейський у Мангаймі отримав смертельне поранення, коли 25-річний афганець напав із ножем на учасників мітингу антиісламського руху. Співробітник поліції помер через два дні після атаки.
Злочинність3 червня 2024 р.
Поліція перед університетом у Мангеймі, 23 квітня 2024 року

У ФРН поліція застрелила в університеті чоловіка з мачете

У ФРН поліція застрелила в університеті чоловіка з мачете

Інцидент стався в бібліотеці факультету економіки Мангаймського університету під час лекцій. Зараз правоохоронці розслідують факти застосування вогнепальної зброї поліцейськими.
Суспільство24 квітня 2024 р.
ДПСУ (ілюстративне фото)

Український прикордонник застрелив нападника з мачете на кордоні з Румунією

Український прикордонник застрелив нападника з мачете на кордоні з Румунією

Двоє осіб, озброєні мачете і газовим балончиком, напали на прикордонний загін у Чернівецькій області на кордоні з Румунією. У відповідь військовослужбовець застосував зброю, кажуть в ДПСУ.
Злочинність30 червня 2024 р.
Більше публікацій