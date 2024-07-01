У ФРН іранець напав з ножем на поліцію - його застрелили

Чоловік, який напав з ножем на трьох правоохоронців поблизу Нюрнберга в Німеччині, помер після отриманих поранень.

У баварському місті Лауф-ан-дер-Пегніц, розташованому поблизу Нюрнберга, у неділю, 30 червня, поліцією був застрелений 34-річний громадянин Ірану, який напав із ножем на трьох співробітників поліції ФРН.

Як йдеться у офіційному пресрелізі поліції, близько 16:45 патруль перебував на залізничній станції Lauf links der Pegnitz. Саме тут 34-річний підозрюваний несподівано напав на правоохоронців, коли вони вийшли з патрульної машини.

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В результаті правоохоронці застосували проти нападника табельну зброю, чоловік від отриманих поранень помер на місці, попри надання йому медичної допомоги, додали у поліції.

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Також повідомляється, що поліцейські під час нападу не постраждали. Поліція розпочала розслідування з метою з'ясування обставин інциденту.