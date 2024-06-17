У Німеччині розслідують напад підлітків на сім'ю з Гани

Групу молодиків звинувачують у побитті 8-річної дівчинки з Гани та її батька у місті Грефесмюлен у Східній Німеччині.

Після нападу на сім'ю, ймовірно, на ґрунті расової ненависті у місті Грефесмюлен, що у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія, поліція Ростока створила слідчу групу, передає dpa.

Як повідомила поліція в понеділок, 17 червня, був активований портал для свідків, які можуть зголоситися на допомогу та надіслати фотографії та відео нападу. Перші відеозаписи вже аналізуються.

За попередніми даними поліції, у п'ятницю на 8-річну дівчинку з Гани та її 10-річну сестру напала група з близько 20 людей підліткового та молодого віку. Один з нападників вдарив восьмирічну дівчинку ногою в обличчя. Коли приїхали батьки дітей, на них також напали. Згодом 8-річна дівчинка та її батько були доставлені до лікарні з травмами, які оцінюються як легкі.

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Поліція повідомляє, що расистські образи продовжували лунати і після прибуття екстрених служб. На сьогодні розслідуються справи про нанесення небезпечних тілесних ушкоджень та розпалювання ненависті.

Напад викликав жах і обурення

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) заявила про "тупу ненависть і немислиму нелюдськість".

Прем'єрка землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig) заявила, що вона "шокована тим, що в нашій країні нападають на дітей". За її словами, цей "огидний акт" повинен мати швидкі наслідки.

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Мер Грефесмюлена Ларс Прахлер (Lars Prahler) заявив, що він був шокований насильством. "Цей злочин на расовому ґрунті просто приголомшує мене. Він демонструє бездонну ненависть і нестримну нелюдяність і не може бути виправданий", - заявив він. Той факт, що нападники були підлітками, також не є виправданням, додав він.

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