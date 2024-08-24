Різанина на святкуваннях міста Золінген: троє загиблих

Поліція розшукує нападника, який у Золінгені під час святкувань у місті убив трьох і поранив вісьмох людей, п'ятеро з яких перебувають у важкому стані.

Під час святкування 650-річчя міста Золінген, що у землі Північний Рейн-Вестфалія, 23 серпня на одній з центральних площ міста на присутніх напав невідомив з ножем. Внаслідок нападу загинули троє учасників "Фестивалю різноманітності", ще восьмеро поранені, п'ятеро з них перебувають у важкому стані, повідомило поліцейську управління Дюссельдорфа у суботу, 24 серпня.

Правоохоронці додали, що нападника досі розшукують. Припускається, що спільників у нього не було. Мотиви нападу з'ясовуються.

Святкування, які мали тривати до 25 серпня і на які очікували до 75 тисяч гостей, на даний час скасовані, громадян попросили залишити центральні райони міста.

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Глава МВС Німеччини закликала посилити заборону на носіння ножів

Раніше глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) повідомила про намір посилити законодавство і обмежити довжину ножів, які можна носити у громадських місцях у ФРН. За словами міністерки, під заборону мають потрапити ножі з довжиною леза понад шість сантиметрів.

"Це невеликий ніж для фруктів, якщо ви кудись подорожуєте та хочете влаштувати пікнік. Але це все, що вам потрібно", - зазначала Фезер.

Заклики до посилення законів почали звучати після інциденту в Мангаймі, коли 25-річний уродженець Афганістану напав на учасників заходу антиісламського руху Pax Europa. Внаслідок атаки були поранені кілька людей і вбитий поліцейського, який втрутився в бійку.

На тлі трагедії в Мангаймі в уряді Німеччини також відновилася дискусія про можливе висилання біженців із Сирії та Афганістану до країн їхнього походження, якщо ці люди скоїли злочини у ФРН або дотримуються ідей радикального ісламізму. Цю ініціативу критикують гуманітарні організації та Ліва партія.