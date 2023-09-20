Шольц: Ніщо не звучить так, як мовчання РФ на заклик до миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц присвятив свій виступ на Радбезі ООН різкій критиці агресії РФ та заявив, що причиною всіх страждань України і світу є імперіалістичний план Володимира Путіна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) у своїй промові на засіданні Ради безпеки ООН різко розкритикував війну Росії проти України, перерахувавши воєнні злочини, які вчиняють російські військові, як-от вбивства і катування цивільних, викрадення дітей, масоване мінування українських територій.

"Причина страждань в Україні та в усьому світі, які тривають, вражаюче проста: російський президент хоче виконати свій імперіалістичний план завоювання свого суверенного сусіда, України", – цитує слова Шольца у середу, 20 вересня, агенція dpa.

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Канцлер ФРН закликав президента РФ Володимира Путіна виконати вимогу Генасамблеї ООН про виведення російських військ з України і припинення війни. "Сьогодні ніщо не звучить так голосно, як мовчання Росії у відповідь на цей глобальний заклик до миру", - сказав Шольц.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо виведення військ РФ у лютому 2023 року - за рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З 193 країн-учасниць 141 підтримала документ і лише шість, включно з Росією, виступили проти. 32 держави утрималися, серед них - Китай та Індія. Відтоді жодної нової резолюції ухвалено не було, нагадує агенція.

Шольц: Росія умисно позбавляє світ продовольства

Шольц був останнім доповідачем на засіданні Ради безпеки ООН, яке тривало близько трьох годин. Під час виступу канцлер ФРН також звинуватив Росію в навмисному позбавленні світового ринку мільйонів тонн зерна і добрив, необхідних країнам світу. "Росія умисно націлюється на сховища зерна та портову інфраструктуру. І Росія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, що спричинило ще більшу бідність та відсутність продовольчої безпеки в усьому світі".

У свою чергу на засіданні Радбезу ООН був також присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який різко виступив з критикою Заходу. Він звинуватив західних союзників України у "комплексі зверхності" та нібито вибірковому застосуванні норм та принципів ООН.

Між тим, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу закликав до реформування принципу застосування права вето постійними членами Радбезу ООН, серед яких - Росія, а також запропонував позбавляти країни-агресорки членства в інституції під час вторгнення.

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