Зеленський у Радбезі ООН озвучив умови для припинення боїв

На думку президента України, майданчиком для роботи з реалізації "формули миру" в Україні мають стати інституції ООН. Якщо для цього потрібні реформи - їх варто провести, наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу у Раді безпеки ООН у середу, 20 вересня, назвав перелік умов, які мають бути виконані для відновлення територіальної цілісності України. "Перше - повне виведення усіх російських військ та військових формувань, включно з Чорноморським флотом Росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення усіх найманців та квазівійськових формувань Росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року", - заявив він.

Другим кроком, продовжив Зеленський, є повне повернення Україні ефективного контролю над усім державним кордоном та виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці. "Власне, тільки виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне і повне припинення бойових дій", - наголосив український лідер.

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Епіцентром роботи над "формулою миру" має стати ООН

Зеленський також зазначив, що епіцентром роботи над реалізацією української "формули миру" мають стати інституції ООН - Рада безпеки та Генеральна асамблея ООН. Він звернув увагу на те, що при її підготовці він орієнтувався на принципи Статуту ООН та резолюції, ухвалені Генасамблеєю ООН, що дозволяє їй ставати глобальною.

"Нації, які долучаються до роботи з "формулою", усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, - заради захисту територіальної цілісності та суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики", - сказав Зеленський.

Зеленський: "Не варто боятися реформ"

Якщо ж для реалізації "формули миру" варто провести реформування інституцій ООН, не треба боятися цього, наголосив президент України. "Ми готові спільно з членами ООН, які беруть участь в "формулі миру", працювати над відповідними проєктами резолюцій та поправок до Статуту ООН", - сказав Зеленський.

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Він наголосив, що кожна держава має змогу проявити лідерство в одному визначеному, кількох чи навіть в усіх пунктах "формули". Україна готова провести установчий саміт лідерів "формули", 10 конференцій на рівні радників диппредставників, голів парламентів, щоб згодом винести проєкти рішень на розгляд лідерів держав на заключному саміті, пояснив Зеленський. "Таким чином всі нації світу, які поважають мир, можуть реально взяти участь в поверненні саме миру", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що представлена Україною "формула миру" складається з 10 пунктів та передбачає, зокрема, повне виведення російських військ з України в кордонах 1991 року, звільнення всіх військовополонених і депортованих, забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки, гарантії безпеки для України після закінчення бойових дій.