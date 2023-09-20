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ПолітикаНімеччина

Шольц про війну в Україні: У XXI ст. нема місця імперіалізму

Олександра Іванова
20 вересня 2023 р.

Канцлер Німеччини, виступаючи на Генасамблеї ООН, закликав остерігатися "вдаваних мирних рішень". Олаф Шольц попередив про неприпустимість миру на умовах, які суперечать волі України.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Генасамблеї ООН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Генасамблеї ООНФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що Росія несе відповідальність за війну проти України і президент РФ Володимир Путін "може закінчити її в будь-який момент одним-єдиним наказом". На думку Шольца, щоб Путін зробив це, він має зрозуміти, що "держави Організації Об'єднаних Націй серйозно налаштовані щодо дотримання своїх принципів".

"У XXI столітті немає місця ревізіонізму та імперіалізму", - продовжив Шольц, виступаючи в ніч на середу, 20 вересня, на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. 

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Канцлер Німеччини також закликав остерігатися "вдаваних мирних рішень", які мають слово "мир" лише у своїй назві. "Адже мир без свободи означає придушення. Мир без справедливості означає диктатуру. Це, нарешті, мають зрозуміти і в Москві", - зазначив він.

Шольц вважає, що до пошуків мирного рішення залучений "увесь світ", адже "війна призводить до нестерпних наслідків по всій земній кулі". При цьому, однак, він попередив про неприпустимість укладення миру на умовах, які суперечать волі України.

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