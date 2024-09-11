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Новий пакет військової допомоги: Латвія надасть Україні БТРи

Дмитро Шварц
11 вересня 2024 р.

Латвія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні бронетранспортери, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

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Військовий ЗСУ на БТР, Донецька область, листопад 2023 року
Військовий ЗСУ на БТР, Донецька область (ілюстративне фото)Фото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Латвія в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні бронетранспортери. Про це у середу, 11 вересня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з латвійською прем'єркою Евікою Сілінею, яка перебуває з робочим візитом у Києві.

"Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БпЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - заявив Шмигаль.

За словами українського прем'єра, він обговорив з колегою розширення співпраці країн в усіх сферах, що стосуються посилення Збройних сил України на полі бою, зокрема, співпрацю між оборонними компаніями.

"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО. Крім того, наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - додав Шмигаль в дописі у Facebook.

Також він подякував Латвії за підтримку у відновленні України, зокрема, Чернігівської області.

Сіліня в Києві вшанувала пам'ять репресованих кримських татар

Своєю чергою, Евіка Сіліня повідомила, що під час візиту до Києва вшанувала пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, вчиненого радянським режимом. Вона разом з президентом України Володимиром Зеленським та Першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті меморіалу, присвяченому вшануванню пам'яті про трагедію кримськотатарського народу.

"Сьогодні Росія продовжує репресії проти кримських татар і вчиняє багато інших жахливих злочинів. Латвія продовжуватиме підтримувати Україну, щоб зупинити агресію Росії", - зазначила Сіліня у дописі у соцмережі X у середу. 

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