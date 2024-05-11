Латвія передасть Україні дрони власного виробництва - посол

Латвія передаватиме Україні дрони власного виробництва, про що заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол в інтерв'ю "Укрінформу", яке було опубліковано у суботу, 11 травня.

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - зазначив він.

Куцевол наголосив, що "розвивається також коаліція 155-мм снарядів", крім цього, "є й інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки". Нагадав посол і те, що наприкінці квітня Латвія заявила про черговий пакет допомоги, який включав системи протиповітряної оборони (ППО), системи малої дальності, дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, у квітні прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що протягом 2024-2026 років її країна щорічно виділятиме по 0,25 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) на військову допомогу Україні. Цього року ця сума становитиме близько 112 мільйонів євро.

Селіня також додала, що незабаром в Україну будуть відправлені перші дрони латвійського виробництва на мільйон євро. Загалом у рамках "коаліції безпілотників", яку Латвія очолює разом із Великобританією, цього року країна планує виділити не менше 10 мільйонів євро на безпілотники (БпЛА). Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що "вже найближчим часом" розпочнеться спільне українсько-латвійське виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.