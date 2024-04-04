Україна та Латвія спільно вироблятимуть дрони для ЗСУ

У 2024-му Латвія виділить близько 112 мільйонів євро на військову допомогу Україні, що становить 0,25% ВВП країни. Такий самий обсяг допомоги відносно ВВП вона надаватиме у 2025 і 2026 роках.

Протягом 2024-2026 років Латвія щорічно виділятиме по 0,25 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) на військову допомогу Україні. Цього року ця сума становитиме близько 112 мільйонів євро, повідомила у четвер, 4 квітня, прем'єр-міністерка країни Евіка Сіліня.

"Латвійське суспільство підтримує Україну, тому що ми бачимо себе в Україні. Ми пам'ятаємо нашу боротьбу зі злом Радянської імперії, і ми дуже добре знаємо зло сучасної Росії", - сказала вона на спільній пресконференції з українським прем'єром Денисом Шмигалем у Ризі.

Сіліня додала, що загальний обсяг уже наданої Україні допомоги сягне в квітні 850 мільйонів євро, з якої військова частина - 392 мільйони євро.

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Нова військова допомога ЗСУ від Латвії

Так, у квітні Латвія передасть Збройним силам України (ЗСУ) нову партію військової допомоги на 22,2 мільйона євро. До неї увійдуть, зокрема, боєприпаси, вибухівка, зброя та транспорт.

Ще 10 мільйонів євро Латвія виділить на фінансування ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських боєприпасів для України поза межами Європейського Союзу (ЄС).

Україна і Латвія запускають спільне виробництво дронів

Селіня також додала, що незабаром в Україну будуть відправлені перші дрони латвійського виробництва на мільйон євро. Загалом у рамках "коаліції безпілотників", яку Латвія очолює разом із Великобританією, цього року країна планує виділити не менше 10 мільйонів євро на безпілотники (БпЛА).

Своєю чергою Шмигаль зазначив, що "вже найближчим часом" розпочнеться спільне українсько-латвійське виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.

Крім того, за його словами, під час перемовин у четвер, йшлося про організацію спільного виробництва снарядів, військово-технічну допомогу та лікування українських воїнів у Латвії.

Україна та Латвія укладуть безпекову угоду

У четвер місцеве видання Delfi повідомило, що Латвія планує укласти з Україною угоду про довгострокову підтримку та безпеку на саміті Ініціативи трьох морів у Вільнюсі 11 квітня.

За даними видання, угода передбачатиме довгострокову допомогу Україні в захисті від російської агресії, зокрема в документі буде зафіксоване і зобов'язання щодо військової допомоги на 0,25 відсотка ВВП, а також підтримку України на її шляху до членства в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО).