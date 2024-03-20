Снаряди для ЗСУ: Литва виділила €35 млн на чеську ініціативу

35 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі поза межами ЄС 800 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ складе внесок Литви.

Литва виділила 35 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі поза межами Європейського Союзу 800 тисяч артилерійських боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте в середу, 20 березня.

"Уряд Литви виділив 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи. Разом ми здолаємо будь-яку перешкоду!" - написала вона в Twitter.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Про те, що Литва є учасницею чеської ініціативи було відомо раніше, але скільки коштів на цілі вона виділила, не розкривалось. Повний перелік держав, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що їх не менше 18-ми.

Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Нідерланди дають 250 мільйонів євро, Бельгія - 200 млн євро, Норвегія - 140 млн, Португалія - 100 млн, Фінляндія - 30 млн. Згодились на внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, щоукраїнські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".