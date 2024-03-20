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Снаряди для ЗСУ: Литва виділила €35 млн на чеську ініціативу

Віолетта Чайковська
20 березня 2024 р.

35 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі поза межами ЄС 800 тисяч артилерійських боєприпасів для ЗСУ складе внесок Литви.

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105-мм артилерійські боєприпаси
ЗСУ мають отримають перші партії боєприпасів, придбаних у межах ініціативи Чехії, "щонайпізніше в червні"Фото: Morris MacMatzen/Getty Images

Литва виділила 35 мільйонів євро на чеську ініціативу закупівлі поза межами Європейського Союзу 800 тисяч артилерійських боєприпасів для Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомила прем'єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте в середу, 20 березня.

"Уряд Литви виділив 35 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи. Разом ми здолаємо будь-яку перешкоду!" - написала вона в Twitter. 

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

Про те, що Литва є учасницею чеської ініціативи було відомо раніше, але скільки коштів на цілі вона виділила, не розкривалось. Повний перелік держав, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що їх не менше 18-ми.

Майже чверть боєприпасів згодилась профінансувати Німеччина - 180 тисяч. Нідерланди дають 250 мільйонів євро, Бельгія - 200 млн євро, Норвегія - 140 млн, Португалія - 100 млн, Фінляндія - 30 млн. Згодились на внески і Великобританія, Франція, Люксембург, Данія, Латвія та Польща, але суми не відомі.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, щоукраїнські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних західними країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні".

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