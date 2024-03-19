Снаряди для ЗСУ: Фінляндія приєднується до ініціативи Чехії

Фінляндія виділить 30 мільйонів євро для фінансування чеської ініціативи з придбання артилерійських боєприпасів для Сил оборони України.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен повідомив у вівторок, 19 березня, що його країна приєднується до фінансування чеської ініціативи з придбання артилерійських боєприпасів задля подальшого постачання в Україну.

"Ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 мільйонів євро", - написав міністр у соціальній мережі X за підсумками обговорення з командувачем Сил оборони Чехії шляхів покращення підтримки європейської оборони та України.

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів для ЗСУ

У рамках ініціативи Чехії з придбання 800 тисяч артилерійських снарядів для Збройних сил України (ЗСУ) поза межами Європейського Союзу низка європейських країн погодились виділили кошти.

Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується, однак відомо, що на це зголосилися, зокрема, Нідерланди (250 мільйонів євро), Бельгія (200 мільйонів євро), Норвегія (140 мільйонів євро), Португалія (100 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), а також Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія, Литва, Польща, Люксембург.

Президент Чехії Петр Павел обіцяв, що українські війська отримають перші партії боєприпасів, придбаних європейськими країнами у межах ініціативи, "щонайпізніше в червні" цього року.

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