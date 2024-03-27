Латвія передасть Україні гроші від продажу "Дому Москви"

Кошти з продажу колишнього російського центру в Ризі, обсяг яких може сягати понад 2,8 мільйона євро, після відрахування адміністративних витрат спрямують на підтримку України.

Будівлю культурно-ділового центру "Дім Москви" з земельною ділянкою в Ризі виставлять на продаж на аукціоні, а виручені кошти спрямують на підтримку України. Таке рішення 26 березня ухвалив уряд Латвії, пише латвійський суспільний мовник LSM.

Раніше це майно в столиці Латвії належало Росії, а в січні було націоналізоване латвійським урядом. Будівлю та землю під ним передадуть міністерству фінансів, а те дозволить продати нерухомість на торгах.

За даними Державної земельної служби Латвії, ціна ділянки становить близько 517 тисяч євро, а будівлі - 2,3 мільйона євро. З отриманої суми вирахують адміністративні витрати, а решту передадуть Україні. Для цього в латвійський парламент (Сейм) подадуть спеціальні поправки до закону про підтримку мешканців України.

У Литві вирішили знести "Дім Москви"

Латвія вирішила націоналізувати "Дім Москви" задля "гарантування безпеки країни, зокрема попередження і своєчасного запобігання загрозам державі". У Сеймі пояснювали, що Росія використовувала його як інструмент зовнішньої політики, за допомогою якого цілеспрямовано поширювала пропаганду, що виправдовує її агресивні дії, та прокремлівські інтерпретації історії, а після початку повномасштабної війни проти України проводила там заходи на підтримку своєї агресивної політики.

Тим часом департамент державної безпеки Литви ще в 2017 році попереджав, що "Дім Москви" у Вільнюсі "має відносно високе символічне та практичне значення для Росії як потенційний інструмент її впливу". В грудні 2022 року столичний визнав будівництво цього центру незаконним через порушення вимог щодо висотності та щільності забудови, а оскільки литовське законодавство не передбачає можливості експропріації незаконно зведених будівель, то задля усунення порушення постановив знести "Дім Москви".