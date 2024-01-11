"Дім Москви" в Ризі націоналізують - рішення Сейму Латвії

Влада РФ використовувала будівлю "Дому Москви" в Ризі в пропагандистських цілях - для прокремлівських інтерпретацій історії та виправдання агресивних дій, зокрема проти України, йдеться в заяві латвійського парламенту.

Будівлю культурно-ділового центру "Дім Москви" в Ризі передають у власність латвійської держави. Відповідне рішення ухвалив у четвер, 11 січня, Сейм Латвії - "з метою гарантування безпеки країни, зокрема попередження і своєчасного запобігання загрозам державі".

Як ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті латвійського парламенту, Росія використовувала "Дім Москви" як інструмент зовнішньої політики, за допомогою якого цілеспрямовано поширювала пропаганду, що виправдовує її агресивні дії, та прокремлівські інтерпретації історії.

Депутати також зазначили, що після початку Росією повномасштабної війни проти України в "Домі Москви" відбувалися заходи на підтримку агресивної політики РФ.

За даними місцевого видання Delfi, будівля належала департаменту власності Москви. Тепер її передадуть на баланс міністерства транспорту Латвії.

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Доля "Дому Москви" у Вільнюсі

У Вільнюсі влітку 2022 року на "Домі Москви" з'явився мурал на підтримку України, а в грудні суд дозволив державній будівельній інспекції Литви знести будівлю.

Мурал на підтримку України на будівлі "Дому Москви" у Вільнюсі Фото: Mindaugas Kulbis/AP Photo/picture alliance

Дозвіл на будівництво цього центру визнали незаконним через порушення вимог щодо висоти та щільності забудови. Оскільки литовське законодавство не передбачає можливості експропріації незаконно зведених будівель, єдиним можливим усуненням порушень є їхнє знесення.

Департамент державної безпеки Литви ще в 2017 році попереджав, що "Дім Москви" у Вільнюсі "має відносно високе символічне та практичне значення для Росії як потенційний інструмент її впливу".

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