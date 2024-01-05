У Литві можуть заборонити навчання російською мовою у школах

Влада Литовської Республіки має намір оцінити правові підстави для поступової відмови від російської як мови навчання в державних школах країни. Про це у п'ятницю, 5 січня, в ефірі національного радіо LRT заявив міністр освіти, науки та спорту республіки Гінтаутас Якштас. За його словами, якщо така відмова можлива з правової точки зору, "треба зрозуміти, чи хочемо ми щось змінити, а потім намітити, які це могли б бути зміни".

Міністр зазначив, що Литві треба наслідувати приклад сусідніх Латвії та Естонії, які не тільки відмовляються від шкіл з російською мовою навчання, а й від її викладання як іноземної мови. "Ми повинні орієнтуватися на мови Євросоюзу, щоб освіта національних меншин відбувалася їхньою мовою", - заявив він у радіоефірі. "Можливе укладання двосторонніх угод з іншими країнами, якщо це буде дружня країна, така як Україна", - уточнив він.

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Якштас повідомив, що Литва представить пропозицію щодо відмови від навчання російською мовою "за кілька тижнів". Загалом у системі загальноосвітніх шкіл Литви сьогодні навчаються близько 300 тисяч школярів, на школи з російською мовою навчання припадає близько 15 тисяч учнів, уточнив він.

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Заборона торкнеться лише держшкіл

Міністр не виключив, що замість державних навчальних закладів цілком можуть бути створені приватні школи з російською мовою навчання, причому для них також може бути передбачене отримання державного фінансування на потреби освіти. "Для них було б скасоване фінансування лише адміністративних видатків", - зазначив Якштас.

Водночас завідувачка відділу департаменту у справах національних меншин Литви Вайва Вежеліте-Покладова заявила в ефірі литовського радіо, що не підтримує закриття шкіл однієї з національних меншин.