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Знесення будинку (ілюстративне архівне фото)Фото: Anushree Fadnavis/REUTERS
ПолітикаЛитва

У Вільнюсі знесуть "Будинок Москви"

Степан Смишляєв
2 год. тому

Cтворений за ініціативою росіян культурно-діловий центр у Вільнюсі, як очікується, знесуть до кінця 2023 року. Раніше департамент державної безпеки Литви називав цей проєкт "потенційним інструментом впливу" РФ.

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Окружний суд Вільнюса дозволив державній будівельній інспекції Литви знести культурно-діловий центр "Будинок Москви". Про це в понеділок, 12 грудня, повідомив литовський громадський мовник Lithuanian Radio and Television (LRT).

Окружний суд Вільнюса ще в 2016 році визнав раніше виданий дозвіл на будівництво цього центру незаконним через порушення вимог щодо висоти та щільності забудови. Оскільки законодавством Литви не передбачена можливість експропріації незаконно зведених будівель, єдиним можливим усуненням порушень є їхнє знесення.

"Найближчим часом буде складений кошторис на знесення та проведені процедури державних закупівель для вибору підрядника, який виконуватиме роботи зі знесення. Планується, що знесення "Будинку Москви" завершиться до кінця 2023 року", - повідомили в будівельний інспекції.

Будинок, як інструмент впливу

Зведення цього центру ще в 2004 році ініціював колишній мер Москви Юрій Лужков. 

В оцінці загроз національній безпеці 2017 року департамент державної безпеки Литви зазначив, що перспективи проєкту "Будинок Москви" у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для Росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".

За кожен день прострочки виконання сьогоднішнього рішення суду "Будинку Москви" нараховуватиметься штраф у розмірі 300 євро.

Литва позбавляється російських і радянських символів

Після початку війни Росії проти України в лютому, в Литві та низці інших країн колишнього радянського блоку, знову активізувалися процеси з позбавлення від пам'ятників і назв, пов'язаних з СРСР і Росією.

Наприкінці листопада на Антакальніському цвинтарі у Вільнюсі розпочали демонтаж радянських скульптур, попри заперечення комітету Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Завершили роботи з демонтажу минулого тижня.

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