У Литві демонтують радянські скульптури попри позицію ООН
Степан Смишляєв
46 хв. тому
В ООН вирішили захистити радянські символи після звернення "етнічних росіян" про порушення прав нацменшин. Однак у Литві наголошують, що йдеться про позбавлення від "релікту радянської мілітаристської ідеології".
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Мер литовської столиці Вільнюса Ремігіюс Шимашюс оголосив 30 листопада про початок демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі, попри заперечення Комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, повідомляє литовський громадський мовник Lithuanian Radio and Television (LRT).
"Стели Антакальніського цвинтаря не обрушаться так виразно, як (обрушився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели будуть знімати організовано окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів", - сказав мер.
Раніше планувалося що ці скульптури демонтують ще до листопада, але процес сповільнився через втручання Комітету ООН.
Чому в ООН проти демонтажу радянських скульптур
На початку жовтня комітет, який в рамках ООН займається наглядом за виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, оголосив про "тимчасові заходи охорони" скульптур після звернення осіб, які представилися "етнічними росіянами". На їхню думку, рішення влади Вільнюса демонтувати стели, ухвалене в червні, обмежує права національної меншини та право на повагу до приватного й сімейного життя, писало литовське видання Delfi.
Тоді міністерство юстиції країни зазначило, що на цвинтарі демонтують лише скульптури, а могили ніхто не чіпатиме, як не зноситимуть і меморіал. "Мають намір очистити цвинтар від релікту радянської мілітаристської ідеології, приберуть частину меморіалу - шість стел, що зображають воїнів окупаційної радянської армії", - зауважили в міністерстві.
Попри те, що 29 листопада в мін'юсті повідомили, що Комітет з прав людини ООН залишив у силі тимчасову охорону скульптур, місцева влада вирішила більше не відкладати їхній демонтаж. В подальшому скульптури передадуть до Національного музею Литви.
Країни прощаються з радянськими символами
Після початку війни Росії проти України в лютому, в Литві та низці інших країн колишнього радянського блоку, знову активізувалися процеси з позбавлення від пам'ятників і назв, пов'язаних з СРСР і Російською імперією. Таким чином у країнах висловлюють протест проти політики Москви та ревізіоністських настроїв тих, хто відчуває ностальгію за Радянським Союзом.