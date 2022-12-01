У Литві демонтують радянські скульптури попри позицію ООН

В ООН вирішили захистити радянські символи після звернення "етнічних росіян" про порушення прав нацменшин. Однак у Литві наголошують, що йдеться про позбавлення від "релікту радянської мілітаристської ідеології".

Мер литовської столиці Вільнюса Ремігіюс Шимашюс оголосив 30 листопада про початок демонтажу радянських скульптур на Антакальніському цвинтарі, попри заперечення Комітету Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини, повідомляє литовський громадський мовник Lithuanian Radio and Television (LRT).

"Стели Антакальніського цвинтаря не обрушаться так виразно, як (обрушився) нещодавно найбільший радянський пам'ятник у Ризі. Як і планувалося, стели будуть знімати організовано окремими сегментами, і це може зайняти до трьох тижнів", - сказав мер.

Раніше планувалося що ці скульптури демонтують ще до листопада, але процес сповільнився через втручання Комітету ООН.

Чому в ООН проти демонтажу радянських скульптур

На початку жовтня комітет, який в рамках ООН займається наглядом за виконанням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, оголосив про "тимчасові заходи охорони" скульптур після звернення осіб, які представилися "етнічними росіянами". На їхню думку, рішення влади Вільнюса демонтувати стели, ухвалене в червні, обмежує права національної меншини та право на повагу до приватного й сімейного життя, писало литовське видання Delfi.

Радянські скульптури на Антакальніському цвинтарі в Вільнюсі Фото: David Ehl/DW

Тоді міністерство юстиції країни зазначило, що на цвинтарі демонтують лише скульптури, а могили ніхто не чіпатиме, як не зноситимуть і меморіал. "Мають намір очистити цвинтар від релікту радянської мілітаристської ідеології, приберуть частину меморіалу - шість стел, що зображають воїнів окупаційної радянської армії", - зауважили в міністерстві.

Попри те, що 29 листопада в мін'юсті повідомили, що Комітет з прав людини ООН залишив у силі тимчасову охорону скульптур, місцева влада вирішила більше не відкладати їхній демонтаж. В подальшому скульптури передадуть до Національного музею Литви.

Країни прощаються з радянськими символами

Після початку війни Росії проти України в лютому, в Литві та низці інших країн колишнього радянського блоку, знову активізувалися процеси з позбавлення від пам'ятників і назв, пов'язаних з СРСР і Російською імперією. Таким чином у країнах висловлюють протест проти політики Москви та ревізіоністських настроїв тих, хто відчуває ностальгію за Радянським Союзом.

26 серпня за розпорядженням місцевої влади в Ризі знесли основну частину пам'ятника визволителям радянської Латвії від німецько-фашистських загарбників - 79-метрову стелу. Крім того, в місті після перейменування Московського парку тепер думають про інші назви для вулиць Пушкіна чи Тургенєва.

А в Естонії планують демонтувати більшість радянських пам'ятників зі списку, в якому налічується понад 300 об'єктів.

27 жовтня в Польщі демонтували пам'ятники солдатам Червоної армії 1945 року в містах Ґлубчице, Бичина, Боболіце та Сташув.