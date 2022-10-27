У Польщі демонтували чотири пам'ятники радянським солдатам

Радянські пам'ятники символізують систему, винну в поневоленні та нищенні власного народу, вважають в Польщі. Символи СРСР зносять і в інших країнах.

У Польщі в четвер, 27 жовтня, демонтували пам'ятники солдатам Червоної армії 1945 року в містах Ґлубчице, Бичина, Боболіце та Сташув. "Це - пам'ятник ганьби, пам'ятник презирства переможців над жертвами", - наголосив президент польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький перед демонтажем пам'ятника в Ґлубчице, повідомляє AP.

Пам'ятники, більшість з яких представляли бетоні обеліски з фігурами солдатів, знесли за допомогою дрилів та важкого обладнання.

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Кароль Навроцький наголосив, що ці пам'ятники символізували систему, винну в поневоленні та нищенні власного народу та інших націй, включаючи поляків. "Ради не принесли визволення, вони принесли Польщі неволю", - заявив він у емоційній промові.

З моменту повалення комуністичного ладу в 1989 році, Польща видаляє з публічного простору символи минулого панування Москви, прибираючи монументи та пам'ятні знаки. Це не включає кладовища та місця поховань.

Пам'ятники зносять не тільки в Польщі

У четвер також почався демонтаж встановленої в 1966 році чотириметрової пам'ятки радянським солдатам у місті Кярдла на острові Гіюмаа в Естонії. За рішенням місцевої влади, пам'ятник, який знаходиться під охороною як витвір мистецтва, буде перенесено до військового музею, повідомляє естонський портал телерадіомовлення ERR .

Раніше в країні вирішили скласти перелік радянських пам'яток для ухвалення подальших рішень: демонтажу, перенесення чи прибирання радянської символіки.

Цьогорічна агресія Росії проти України загострила зусилля з демонтажу символів СРСР і в інших колишніх країнах СРСР, зокрема в Латвії та Литві.