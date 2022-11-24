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Радянський пам'ятник у Нарві
Радянський пам'ятник у НарвіФото: Hasan Ingin/SNA/IMAGO
ПолітикаЕстонія

В Естонії демонтують понад 300 радянських пам'ятників

Сергій Ромашенко | Максим Сидоржевський
3 год. тому

Знесенню в Естонії підлягає більшість монументів радянських часів. Останки солдатів, що лежать у могилах, перепоховають.

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В Естонії демонтують більшість радянських пам'ятників зі списку, складеного спеціальною урядовою робочою групою. "Радянські пам'ятники зі списку, підготовленого робочою групою Держканцелярії, демонтують за першої можливості", - заявив керівник робочої групи Аско Ківінук порталу телерадіомовлення ERR у четвер, 24 листопада.

За словами Ківінука, загалом у списку значиться 322 пам'ятники і надгробки з радянською символікою, 133 з них установлено в місцях військових поховань, їхній демонтаж можна почати негайно, а останки радянських солдатів, які лежать у могилах, буде перепоховано.

Перепоховання полеглих радянських солдатів

Ківінук не зміг сказати, скільки солдатів доведеться перепоховати і де їх буде поховано. "Це залежить від конкретного військового поховання. В одних могилах поховано кілька полеглих, а в інших - сотні. Де їх поховають? Сьогоднішня практика така, що у співпраці з місцевим самоврядуванням їх ховають на найближчому кладовищі", - сказав він.

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Чиновник також не зміг уточнити, скільки радянських пам'ятників буде знищено, а скільки відправлено в музеї. "Я не можу назвати точну кількість, але думаю, що більшість буде знищено", - сказав він.

Робочу групу було сформовано за рішенням естонського уряду від 4 серпня "Про перенесення пам'ятників із символікою окупації з естонського громадського простору". Її діяльність та імена укладачів списків засекречено, оскільки, як було заявлено, їм "протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи".

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