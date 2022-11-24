В Естонії демонтують понад 300 радянських пам'ятників

В Естонії демонтують більшість радянських пам'ятників зі списку, складеного спеціальною урядовою робочою групою. "Радянські пам'ятники зі списку, підготовленого робочою групою Держканцелярії, демонтують за першої можливості", - заявив керівник робочої групи Аско Ківінук порталу телерадіомовлення ERR у четвер, 24 листопада.

За словами Ківінука, загалом у списку значиться 322 пам'ятники і надгробки з радянською символікою, 133 з них установлено в місцях військових поховань, їхній демонтаж можна почати негайно, а останки радянських солдатів, які лежать у могилах, буде перепоховано.

Перепоховання полеглих радянських солдатів

Ківінук не зміг сказати, скільки солдатів доведеться перепоховати і де їх буде поховано. "Це залежить від конкретного військового поховання. В одних могилах поховано кілька полеглих, а в інших - сотні. Де їх поховають? Сьогоднішня практика така, що у співпраці з місцевим самоврядуванням їх ховають на найближчому кладовищі", - сказав він.

Читайте також: У Польщі демонтували чотири пам'ятники солдатам Червоної армії

Чиновник також не зміг уточнити, скільки радянських пам'ятників буде знищено, а скільки відправлено в музеї. "Я не можу назвати точну кількість, але думаю, що більшість буде знищено", - сказав він.

Робочу групу було сформовано за рішенням естонського уряду від 4 серпня "Про перенесення пам'ятників із символікою окупації з естонського громадського простору". Її діяльність та імена укладачів списків засекречено, оскільки, як було заявлено, їм "протистоять сили, зацікавлені у впливі на членів робочої групи".

Читайте також: Чому в Латвії зносять пам'ятники та змінюють назви вулиць