Радянські пам'ятники - дилема для країн Східної Європи

Танки, статуї, скульптури - у багатьох східноєвропейських країнах спогади про комуністичну епоху й досі ледь не всюдисущі. Однак останнім часом через війну Росії проти України з новою силою відновилися дебати про доцільність подальшого збереження пам'ятників на честь загиблих воїнів Червоної Армії у Другій світовій війні.

Мабуть, найактивніше в цьому плані поводяться країни Балтії, що вже кілька місяців поспіль активно намагаються позбутися пережитків минулих часів - навіть якщо дехто проти цього.

Естонія: "Знаряддя вбивства, а не меморіальний об'єкт"

Приміром, днями влада Естонії розпорядилася демонтувати й перевезти до музею спірний монумент радянському танку, що стояв в місті Нарві, розташованому поблизу естонсько-російського кордону. В цьому місті переважно проживають етнічні росіяни, тож подальша доля пам'ятника викликала багато суперечок й адміністрація міста спочатку виступила проти його перенесення. Як аргумент наводилося те, що місцеві жителі, мовляв, вважають танк частиною ідентичності міста.

Попри це танк-пам'ятник доставили до Естонського музею війни, розташованого за 200 кілометрів на північ від Таллінна. Крім того, в місті Нарві демонтували шість інших пам'яток радянської епохи.

Демонтаж радянського монумента в Нарві

Уряд у Таллінні ще раніше дав зелене світло на демонтаж радянських пам'яток у громадських місцях у цій балтійській країні, що є членом ЄС та НАТО. "Танк - це знаряддя вбивства, а не меморіальний об'єкт. І такі самі танки зараз використовують для вбивства людей на вулицях України", - сказала очільниця уряду Естонії Кая Каллас. Загалом у Естонії планують демонтувати до 400 радянських пам'яток.

Латвія: думки розділилися

Багато латишів вважають, що пам'ятник радянським визволителям у столиці Ризі - це неприпустимо, а для російськомовних жителів країни, навпаки, він має величезне значення. Ще в липні уряд Латвії схвалив демонтаж 69 монументів та меморіальних дощок, що, зокрема, прославляють радянський режим.

Демонтаж радянського пам'ятника Перемоги має бути завершено до 15 листопада. Пам'ятник було встановлено у 1985 році на честь 40-річчя перемоги Радянського Союзу над гітлерівською Німеччиною у Другій світовій війні - як "Пам'ятник визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".

Пам'ятник радянським воїнам у Ризі

Литва: імена полеглих залишилися

У Литві суперечка про пам'ятники радянської доби також викликає неоднозначні почуття. Вже у липні розпочався демонтаж меморіального об'єкту на місці поховання радянських солдат.ів Єдине, що лишається від колись скульптурної групи - лише імена полеглих радянських бійців.

Пам'ятник у Клайпеді

Раніше експерти з міської адміністрації виступали за видалення лише таких частин, як меч чи п'ятикутна червона зірка.

Фінляндія: єдиний пам'ятник - у музей

У столиці Фінляндії Гельсінкі також не вщухають дебати про долю одного культурно-меморіального подарунку з Москви. На початку серпня було демонтовано та поміщено на зберігання до художнього музею пам'ятнику "Мир у всьому світі". У Гельсінкі цей подарунок від Радянського Союзу встановили ще 1990 року.

Сама ця скульптура є однією із багатьох копій оригінальної скульптури й Гельсінкі був єдиним містом за межами колишнього Радянського Союзу, де стояла така копія. Вже тоді це викликало суперечки. А 1991 року студенти навіть вимазали частину цієї скульптури смолою та пір'ям. Крім того, приблизно через дев'ять років було вчинено невдалу спробу підірвати цей подарунок СРСР.

Пам'ятник у Гельсінкі - подарунок від міста Москва

Німеччина зобов'язана піклуватися

У Німеччині радянські пам'ятники, розташовані на території колишньої НДР, також викликають бурхливі суперечки, подекуди їх обписують графіті або обмотують прапорами. Ще у березні 2022 року депутатка Берлінського парламенту від консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Штефані Бунґ (Stefanie Bung) закликала прибрати гармати та танки з одного зі столичних меморіалів. Однак уряд землі Берлін відхилив цю вимогу.

Читайте також: Радянські воєнні пам'ятники у Німеччині більше небажані?

Крім того, дрезденський політик від Вільної демократичної партії (ВДП) Штефан Шарф (Stefan Scharf) також написав у березні 2022 року в соцмережі Twitter: "Ні, радянський меморіал у Дрездені не може й далі залишатися. Не через 1945 рік, а через 1953, 1968 і 2022 роки". Річ у тім, що 1-а гвардійська танкова армія Радянського Союзу, що дислокувалась у Дрездені до 1993 року, брала участь у придушенні народного повстання у НДР у 1953 році, а також у придушенні Празької весни у 1968 році.

Радянський пам'ятник у Дрездені, який вимагають знести

Але й ця вимога наразилася на граніт незгоди. Все впирається в те, що Німеччина зобов'язана шанувати та підтримувати в належному стані радянські меморіали - про це йдеться у Договорі про остаточне врегулювання щодо Німеччини, укладеному у 1990 році між Федеративною Республікою, НДР та чотирма державами-переможницями у Другій світовій війні, відомому як Договір "Два плюс чотири".

Читайте також: У Гельзенкірхені відкрили перший пам'ятник Леніну в Західній Німеччині

Тому в місті Штральзунд в землі Мекленбург-Передня Померанія зараз в дії інший підхід - нещодавно там наново встановили бронзову скульптуру радянському солдату. У лютому її було знято для огляду в рамках планової реставрації.

Пам'ятник у місті Штральзунд відбув реставрацію

Напад Росії на Україну та відповідна політична суперечка з Росією не вплинули на рішення щодо реставрації, повідомили в місцевій владі.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Монумент "Батьківщина-Мати" в Києві, Україна Монумент "Батьківщина-мати" - це суцільнозварна сталева споруда, встановлена на конусному п'єдесталі 40-метрової висоти. Загальна висота монументу - 102 метри, вага - близько 500 тонн. "Батьківщина-мати" вважається однією з найвищих статуй у світі та є своєрідною візитівкою столиці України.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Могила невідомого солдата в Москві, Росія Молодята приходять до могили невідомого солдата біля муру Кремля із квітами, а державні гості - покладають вінки. У Росії День перемоги відзначається 9 травня. Зазвичай це свято супроводжується військовим парадом із залученням техніки та авіації на Червоній площі. Однак цього року парад перенесли через поширення коронавірусу.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Мамаєв курган у Волгограді, Росія За різними оцінками, СРСР втратив у Другій світовій війні від 25 мільйонів до 42 мільйонів осіб. Ці втрати є більшими, ніж у будь-який іншій країні. 85-метровий монумент "Батьківщина-мати кличе" у Волгограді присвячений одній із найкровопролитніших битв у історії людства - Сталінградській битві, яка точилася з 25 серпня 1942-го до 2 лютого 1943 року.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Кенотаф у Лондоні, Великобританія Порожня могила як символ: меморіал на лондонській вулиці Вайтхолл був спочатку споруджений для вшанування жертв Першої світової війни. З 1946 року він також є пам'ятником полеглим у Другій світовій війні.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Пам'ятник бомбардувальникам у Лондоні, Великобританія Скульптура зображує екіпаж бомбардувальника і присвячена 55 573 службовцям ВПС союзників, які загинули під час Другої світової війни. Відкриття пам'ятника у 2012 році викликало суперечки через те, що союзна авіація бомбардувала німецькі міста навіть наприкінці війни. Ці бомбардування забрали життя біля 600 000 цивільних осіб.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Тріумфальна арка в Парижі, Франція Під Тріумфальною аркою на Єлисейських полях знаходиться могила невідомого солдата. Цей меморіал присвячений пам'яті жертв обох світових воєн. 8 травня президент Франції Еммануель Макрон і високопоставлені військовослужбовці поклали на могилу вінки, але цього року без публіки.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Американське військове кладовище в Омаха-Біч, Франція Ще однією важливою датою для Франції, крім дня капітуляції Німеччини, стало 6 червня 1944 року. У так званий "День Д" 150 тисяч солдатів союзників висадилися в Нормандії і відкрили Західний фронт. Численні меморіали, музеї та військові кладовища уздовж узбережжя Атлантики присвячені одній із найважливіших битв Другої світової війни, яка забрала життя близько 68 000 осіб.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Національний меморіал Другої світової війни у Вашингтоні, США Цей меморіал був відкритий у 2004 році. Він присвячений 16 мільйонам американців, які брали участь у Другій світовій війні. До монументального комплексу веде "Мур миру" із 4048 позолоченими зірками - одна зірка на 100 полеглих. Для США 8 травня - це "День перемоги в Європі". Остаточне закінчення війни відзначається 14 серпня - у день, коли керівництво Японії віддало наказ припинити бойові дії.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Скульптура "Безумовна капітуляція" в Сан-Дієго, США Скульптура "Безумовна капітуляція" втілює сюжет всесвітньовідомого фото з журналу Life, на якому моряк 14 серпня 1945 року, після звістки про капітуляцію Японії, спонтанно цілує незнайому медсестру на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Скульптура виставлялася в різних містах, зокрема, у в Сан-Дієго (на фото). 2019 року на ній з'явилося графіті #MeToo.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіальний парк миру в Хіросімі, Японія Щороку 6 серпня о 8:15 ранку в Хіросімі звучить "Дзвін миру", який нагадує про перший у світі атомний удар 6 серпня 1945 року. Сьогодні руїни, які колись були центральним комерційним і житловим районом міста, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У парку миру розташовані понад 70 пам'ятників і меморіалів, що увічнюють пам'ять 146 тисяч прямих і непрямих жертв вибуху атомної бомби.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Храм ясукуні в Токіо, Японія У храмі Ясукуні в Токіо японські політики вшановують пам'ять понад двох мільйонів японських солдатів, які загинули у Другій світовій війни. Але серед них є й 14 засуджених і страчених військових злочинців. Такі країни, як Китай та Південна Корея, що були окуповані Японією, регулярно висловлюють свій протест із цього приводу.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал жертвам різанини в Нанкіні, Китай 13 грудня 1937 року японські війська захопили місто Нанкін, де влаштували різанину, що тривала шість тижнів. За різними оцінками, вона забрала життя від 200 тисяч до 300 тисяч китайців. У меморіалі в Нанкіні є музей з численними документами, фотографіями та історичними кіноматеріалами, а також меморіальна доріжка з відбитками ніг тих, хто уцілів.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіальний комплекс Яд Вашем у Єрусалимі, Ізраїль Меморіал Голокосту був закладений у 1953 році рішенням Кнесету й присвячений пам'яті близько шести мільйонів євреїв, убитих нацистами. У центрі величезного комплексу - позбавлена вікон "Зала пам'яті", в якій горить вічний вогонь. На підлозі висічені назви 22 найбільших таборів смерті.

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал Голокосту в Берліні, Німеччина Серед численних меморіалів пам'яті жертв Другої світової війни у німецькій столиці найвідомішим є меморіал Голокосту. Його 2711 стел нагадують про мільйони вбитих у Європі євреїв. Ідея створення меморіалу виникла ще у 1980-х роках, але відкрили його тільки у 2005 році

Меморіали Другої світової війни в різних країнах світу Меморіал жертв війни й диктатури в Берліні, Німеччина Центральним елементом меморіального комплексу "Нова сторожа" в Берліні є збільшена копія скульптури Кете Колльвіц (Käthe Kollwitz). Вона зображує матір, яка обіймає свого мертвого сина. У даху приміщення зроблено спеціальний отвір, через який скульптура піддається впливу берлінського клімату з його дощами і снігом. Це символізує страждання цивільного населення в часи Другої світової війни. Автор: Керстін Шмідт, Микола Кондратенко



Демонтаж радянських пам'яток: Естонія прибрала Т-34 у Нарві (17.08.2022)