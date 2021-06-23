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Тоталітаризм
Тема
Тоталітаризм - одна з форм диктаторського правління.
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Докладно
Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві
Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві
На постаментах пам'ятників Пушкіну й Щорсу у Києві з'явилися надписи "Демонтуй мене повністю" та "Радянська пропаганда".
Культура
06.10.2022
6 жовтня 2022 р.
03:42 хв.
Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи
Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи
Війна РФ проти України змусила багато країн по-іншому поглянути на пам'ятки радянської доби. Утім, у ФРН все складніше.
Культура
19.08.2022
19 серпня 2022 р.
SpaceX Starlink Маска під прицілом китайських військових?
SpaceX Starlink Маска під прицілом китайських військових?
Китайські військові можуть бути зайняті пошуком шляхів нейтралізації супутникового інтернету SpaceX.
Технології
02.06.2022
2 червня 2022 р.
Арка дружби народів у Києві: "ярмо" залишилося
Арка дружби народів у Києві: "ярмо" залишилося
Про символізм арки DW поговорила з дослідницею історії Києва Владиславою Осьмак.
Культура
30.04.2022
30 квітня 2022 р.
Як у РФ переслідують противників війни в Україні
Як у РФ переслідують противників війни в Україні
Жителі міст повідомляють про численні затримання за будь-які прояви антивоєнних настроїв.
Політика
12.04.2022
12 квітня 2022 р.
Пакт Молотова-Ріббентропа: метаморфози переосмислення
Пакт Молотова-Ріббентропа: метаморфози переосмислення
Події вересня 1939 року та їхні наслідки обговорювали учасники конференції у Варшаві.
Історія
22.09.2021
22 вересня 2021 р.
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Точка зору
Росія інструменталізує гітлерівську війну на знищення
Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Історія
23.06.2021
23 червня 2021 р.
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