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Тоталітаризм

Тема

Тоталітаризм - одна з форм диктаторського правління.

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Докладно

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Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві

Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві

На постаментах пам'ятників Пушкіну й Щорсу у Києві з'явилися надписи "Демонтуй мене повністю" та "Радянська пропаганда".
Культура6 жовтня 2022 р.03:42 хв.
Пам'ятник радянським воїнам у Техумарді, Естонія

Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи

Радянські пам'ятники - дилема для країн Європи

Війна РФ проти України змусила багато країн по-іншому поглянути на пам'ятки радянської доби. Утім, у ФРН все складніше.
Культура19 серпня 2022 р.
Starlink також співпрацює з американськими військовими

SpaceX Starlink Маска під прицілом китайських військових?

SpaceX Starlink Маска під прицілом китайських військових?

Китайські військові можуть бути зайняті пошуком шляхів нейтралізації супутникового інтернету SpaceX.
Технології2 червня 2022 р.
Голова фігури російського робітника відвалилася під час демонтажу

Арка дружби народів у Києві: "ярмо" залишилося

Арка дружби народів у Києві: "ярмо" залишилося

Про символізм арки DW поговорила з дослідницею історії Києва Владиславою Осьмак.
Культура30 квітня 2022 р.
Антивоєнний протест у Санкт-Петербурзі, 2 березня 2022

Як у РФ переслідують противників війни в Україні

Як у РФ переслідують противників війни в Україні

Жителі міст повідомляють про численні затримання за будь-які прояви антивоєнних настроїв.
Політика12 квітня 2022 р.
Варшава: пам'ятник жертвам радянського вторгнення

Пакт Молотова-Ріббентропа: метаморфози переосмислення

Пакт Молотова-Ріббентропа: метаморфози переосмислення

Події вересня 1939 року та їхні наслідки обговорювали учасники конференції у Варшаві.
Історія22 вересня 2021 р.
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Редактор FAZ Райнгард Везер

Росія інструменталізує гітлерівську війну на знищення

Райнгард Фезер
Гостьовий коментар
Історія23 червня 2021 р.