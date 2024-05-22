Роман німецької письменниці отримав Міжнародного Букера

Журнал New Yorker називає німецьку письменницю Дженні Ерпенбек кандидаткою на Нобелівську премію з літератури. Її роман "Кайрос" став лауреатом Міжнародної Букерівської премії. Про що вона пише?

Лауреатом Міжнародної Букерівської премії за 2024 рік - однією з найпрестижніших винагород у царині літератури - став роман "Кайрос" німецької письменниці Дженні Ерпенбек (Jenny Erpenbeck). Церемонія оголошення переможця проводилася в сучасній галереї Тейт в Лондоні у вівторок, 21 травня.

Американський журнал New Yorker в одному з літературних есеїв назвав Ерпенбек кандидаткою на Нобелівську премію з літератури. Однак на батьківщині письменницю явно недооцінюють.

Утім, стверджувати, що ім'я Дженні Ерпенбек абсолютно не знане в Німеччині, теж не можна. Вона має свою віддану читацьку аудиторію і майже щороку отримує якусь літературну винагороду. Її книжку "Кайрос", яка вийшла у 2021 році, у Німеччині відзначили премією Уве Йонсона (Uwe-Johnson-Preis) - цю літературну винагороду, засновану у 1994 році, вручають письменникам, чия творчість пов'язана з поетикою німецького письменника й перекладача Уве Йонсона. Показово, що переклад роману "Кайрос" англійською мовою отримав широку популярність в англомовному літературному світі, тоді як у самій Німеччині книжка не тільки не отримала жодної з провідних книжкових німецьких винагород - ані престижної премії Лейпцизького книжкового ярмарку, ані найбільшої літературної премії імені Ґеорґа Бюхнера (Georg-Büchner-Preis), ані Німецької книжкової премії, - але навіть не потрапила до переліку номінантів.

Причиною цього, на думку самої письменниці, стало те, що в культурній німецькій царині Берлінський мур так досі й не впав, і тон у літературних колах досі задає Західна Німеччина.

Дженні Ерпенбек народилася у 1967 році у Німецькій Демократичній Республіці (НДР). Коли відбулося падіння Берлінського муру, письменниці було 22 роки. Держави, в якій вона виросла, більше не існувало, вона опинилася у новій країні - Федеральній Республіці Німеччині (ФРН) - і серед західних німців, яких мало цікавило минуле НДР. Її книжку "Кайрос" присвячено краху цієї країни. На думку Ерпербек, якою вона поділилася в інтерв'ю тижневику Die Zeit, млявий відгук у Німеччині на цей роман не був випадковим, адже у складі журі книжкових премій не було жодної людини східнонімецького походження. "Мене ваші проблеми теж не обходять. Тисячна за ліком книга про 1968-ті, приміром, - сказала вона журналісту із Заходу Німеччини. - Хоча (...) цей період насправді досить цікавий".

"Кайрос" - книжка, присвячена краху НДР, підкорила серця англомовних читачів

Роман "Кайрос": крах Східної Німеччини й колишнього життя

"Кайрос" - це історія токсичного кохання на тлі конання НДР. Її герої - молода жінка і на 34 роки старший за неї чоловік, який колись був прихильником Гітлера, а нині - затятий комуніст. Це також історія творчих людей у Східній Німеччині - державі, де цензура була повсюдною, а автори були змушені вдаватися до езопової мови. "Мистецтво (...) було, мабуть, єдиним засобом комунікації, за допомогою якого спілкування всередині суспільства все ще було можливе. Коли тоді розгортали газету, в ній була абсолютно нереальна мова", - зазначала Ерпенбек у 2022 році в інтерв'ю DW.

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"Кайрос" оповідає життєпис людей, які пережили перехід від комуністично-соціалістичного режиму до держави з вільною ринковою економікою. Цей "землетрус" фундаментально похитнув їхнє самосприйняття. Розлука закоханих в "Кайросі" символізує несталість, яку вони відчувають, коли руйнується їхній світ. "Те, що було знайоме, зникає. Знайоме - хороше і погане", - каже Ерпенбек.

Письменниця не випадково так яскраво описує конання НДР - їй добре знайомі відчуття, які пережили люди, що стали свідками цього краху. У 2018 році в есеї для жіночого журналу Emma Ерпенбек пояснила: "Раптом стало багато розмов про свободу, але мені це поняття, що спливало у всіляких реченнях, мало про що промовляло. Свобода подорожей? Але чи зможе хтось оплатити подорож? Або свобода слова? А якщо моя думка нікого вже не хвилює?.. Свободу не було подаровано, у неї була своя ціна. І цією ціною було все моє попереднє життя. Те, що щойно було сьогоденням, тепер називалося минулим... Відтепер моє дитинство належало музею".

Ерпенбек добре знайомі відчуття східних німців, які пережили падіння Берлінського муру Фото: Fredrik Sandberg/picture-alliance

Родинна літературна традиція і непростий шлях до пера

У віці 32 років Дженні Ерпенбек змогла заявити про себе в царині красного письменства. Ще за часів існування НДР вона вивчилася на палітурницю, після чого працювала реквізиторкою, згодом вивчала театральне мистецтво, а потім музичну режисуру.

Але Дженні приваблювала не тільки сцена, а й письменництво. І це не дивно: її дідусь Фріц Ерпенбек (Fritz Erpenbeck), на честь якого названо вулицю у Східному Берліні, і бабуся Гедда Ціннер (Hedda Zinner) також були письменниками. Бувши комуністами, вони обидва втекли до Москви, рятуючись від нацистів. Батько письменниці Джон, фізик за фахом, також опублікував кілька книг.

Швидкоплинність і життєва беззахисність у книгах Дженні Ерпенбек

Дебютна книжка Дженні "Стара дитина" вийшла у 1999 році. "Знайдено дівчинку, ніхто не знає, звідки вона родом, ніхто не знає, хто її батьки. Не знає цього й сама дитина", - ішлося в анотації до книжки. Багато хто побачив у цій новелі притчу про громадян НДР, які відчули сильну спантеличеність після краху системи, у якій жили.

Одна з частих тем у літературній творчості Ерпенбек - це мотив швидкоплинності й життєвої беззахисності. Герої роману "Відчуття" переживають кілька потрясінь: падіння Веймарської республіки, "Третій рейх", війну, НДР, падіння комунізму і час після нього. Ще один роман став бестселером - книжка під назвою "Gehen, ging, gegangen" (назву можна перекласти як "Іде, йшов, пішов") описує безнадію африканських біженців в Берліні. Цей роман став одним з кандидатів на Німецьку книжкову премію у 2015 році.

У романі "Aller Tage Abend" ("І щовечора...") помирає немовля, і Ерпенбек не дає спокою запитання: А якби дитина вижила? Вона наділяє те немовля кількома долями: дівчинки-напівєврейки, комуністки, що біжить від нацистів з Австрії до Москви (натяк на долю власної бабусі), або відомої письменниці в НДР. У 2015 році Ерпенбек разом з перекладачкою Сьюзен Бернофскі відзначили за цю книжку премією Independent - попередницею Міжнародної Букерівської премії.

Дженні Ерпенбек у своїй робочій кімнаті Фото: picture alliance/dpa

Книжки Ерпенбек перекладено багатьма мовами світу

В англомовному книжковому світі Дженні Ерпенбек вже давно є літературною зіркою. Її книжки перекладено на 30 мов, під час її літературних турне багатьма країнами шанувальники сприймають її із захватом.

Міжнародну Букерівську премію заснували у 2005 році як доповнення до Букерівської премії. Її вручають за книжки, перекладені англійською мовою і видані у Великобританії або Ірландії. Переможець отримує 50 000 фунтів стерлінгів (близько 58 тисяч євро). Приз ділиться навпіл з перекладачем. Усім авторам і перекладачам, що увійшли до шорт-листа, виплачують по тисячі фунтів стерлінгів. Крім Дженні Ерпенбек в шорт-лист також увійшли шведка Кіра Йозефссон, аргентинка Сельва Алмада, Хван Сік Ен з Південної Кореї, Дженте Постума з Нідерландів і бразилець Ітамар Вієйра-молодший. Ерпенбек вперше працювала з новим перекладачем - Міхаелем Гофманном (Michael Hofmann), добре відомим у літературних колах. "Зазвичай він перекладає лише померлих письменників", - пожартувала вона в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung.

Назву книжки "Кайрос" Дженні Ерпенбек запозичила з грецької міфології - це ім'я бога удачі, щасливого збігу обставин. Судячи з усього, назва принесла удачу і роману німецької письменниці.