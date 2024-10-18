Лауреатка Премії миру німецьких книготорговців: Енн Епплбаум

У рамках Франкфуртського книжкового ярмарку традиційно відбувається вручення Премії миру німецьких книготорговців. У 2024 році лауреаткою однієї з найпрестижніших літературних нагород у Німеччині стала американська журналістка, письменниця та історикиня Енн Епплбаум. Вона є спеціалісткою зі Східної Європи й у своїх виступах та статтях неодноразово попереджала про небезпеки політичного курсу президента Росії Володимира Путіна.

Робота Енн Епплбаум є надзвичайно важливим внеском у збереження демократії та миру в епоху, коли демократичні здобутки та цінності дедалі частіше зображуються в карикатурному вигляді та піддаються нападкам, зазначив оргкомітет премії. Вона провела глибокий аналіз комуністичних та посткомуністичних систем Радянського Союзу й Росії, розкрила механізми авторитарного захоплення та утримання влади і зробила їх відчутними завдяки свідченням очевидців, пояснили члени комітету. Досліджуючи взаємодію економіки та демократії, а також вплив дезінформації та пропаганди на демократичні суспільства, Епплбаум показує, наскільки вони крихкі - особливо коли успіхи автократів на виборах підривають демократії зсередини, вказало журі, обґрунтувавши свій вибір.

Єль, Лондон, Оксфорд та СРСР

Енн Епплбаум народилася у Вашингтоні у сім'ї реформістських юдеїв. Вона вивчала російську історію та російську літературу в Єльському університеті, а відтак - міжнародні відносини у Лондонській школі економіки та політичних наук, а також в Оксфордському університеті. Улітку 1985 року вона провела два місяці у Санкт-Петербурзі, тодішньому Ленінграді.

Кар'єру в журналістиці Епплбаум розпочала у 1988 році як іноземна кореспондентка британського тижневика The Economist у Польщі. За час роботи в журналі вона серед іншого описала падіння Берлінського муру, перебуваючи на місці подій, а згодом співпрацювала ще з кількома британськими виданнями. З 2002 року вона протягом чотирьох років входила до редакційної колегії американської газети The Washington Post і до 2019 року була її оглядачкою. Останні п'ять років Епплбаум пише переважно для журналу The Atlantic.

Сьогодні журналістка та письменниця, за її власними словами, приблизно однакову кількість часу проводить у своєму будинку у Вашингтоні та в Польщі. Вона одружена з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, виховує двох синів.

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Пулітцерівська премія

Книжку Енн Епплбаум "ГУЛАГ. Павутина Великого терору" перекладено десятками мов. У 2004 році її відзначили Пулітцерівською премією. Оргкомітет особливо виділив першу спробу повністю задокументувати історію радянської табірної системи та назвав твір "незгладимим внеском у складний, постійний та необхідний пошук істини".

Серед інших літературних нагород Епплбаум - Національна книжкова премія США (2003), Премія Канділла (2013), Премія Даффа Купера (2003 та 2017), Премія фонду Антоновичів. Крім того, вона удостоєна державних нагород Польщі, України та Естонії.

У низці творів Енн Епплбаум торкається історичних тем - "Червоний голод. Війна Сталіна проти України" або "Залізна завіса. Приборкання Східної Європи. 1944-1956". Водночас вона не забуває про злободенні питання, свідченням чого є її книжки "Сутінки демократії: підступна спокуса авторитаризму" та "Вибір", у якій письменниця та польський політик Дональд Туск обговорюють, перед яким вибором стоять Польща, Європа та світ.

"Вісь автократів" - німецький переклад книжки Енн Епплбаум Фото: Siedler Verlag 2024

Нова книжка - про автократії світу

Нова книжка Енн Епплбаум, яка вийшла і в Німеччині і назву якої з німецької можна перекласти як "Вісь автократів", розповідає про антидемократичні режими на планеті, що підтримують один одного, незаконно збагачуються і пригнічують опозицію. У публікації знайшлося місце Росії та Китаю, Ірану та Венесуелі, Північній Кореї та Сирії, а також іншим державам. Ідеться не про купку політиків, які збираються під одним дахом і обговорюють свої підступні задуми, а про групу держав, лідери яких працюють разом лише тоді, коли це відповідає їхнім інтересам, пояснила авторка в інтерв'ю німецькому тижневику Die Zeit.

Точкою відліку для "клубу автократів" Епплбаум вважає 2013 рік, коли в інтернет потрапив документ Комуністичної партії Китаю з перерахуванням явищ, які ця політична сила вважала небезпечними. Першим номером у цьому переліку стояла конституційна демократія, нагадала журналістка.

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Критика на адресу країн Заходу та кабінету Меркель

Енн Епплбаум критикує не лише авторитарних державних діячів. Виступаючи у п'ятницю, 18 жовтня, на Франкфуртському книжковому ярмарку, історикиня наголосила, що військове стримування та нарощування військової могутності є головною умовою, необхідною для захисту ліберальних демократій від авторитарних систем. "Якщо Європа хоче в майбутньому залишитися бастіоном демократії, європейські держави та ЄС мають бути готові постояти за себе без підтримки США - це включає і здатність захистити себе військовим шляхом", - зазначила вона на пресконференції. Епплбаум впевнена, що солідне військове стримування могло б запобігти повномасштабному вторгненню Росії в Україну. За її словами, Захід занадто довго ігнорував стратегічні та політичні цілі Росії та наївно покладався на економічні відносини.

Раніше вона також розкритикувала політику колишнього федерального уряду Німеччини під керівництвом Анґели Меркель (Angela Merkel) щодо газопроводу "Північний потік-2".

Керівництво ФРН дозволило продовжувати прокладання газопроводу навіть після анексії Криму Росією у 2014 році, що Кремль розцінив як сигнал: "Захід багато говорить про демократію та верховенство закону, але ми все одно можемо вторгнутися в Україну". "Не усвідомити у той час, якою державою є Росія, було абсолютно непробачною помилкою", - наголосила Епплбаум у розмові з Die Zeit.

Водночас лауреатка Премії миру німецьких книготорговців упевнена, що демократія, як і раніше, є більш стабільною формою державного правління, попри зміцнення авторитарних систем в Ірані, Росії чи Китаї. "Не факт, що демократична ера має добігти кінця. І я також можу уявити собі інший курс для Росії в якийсь момент", - зазначила вона на Франкфуртському книжковому ярмарку. Однак, як наголошує журналістка та історикиня, демократичні держави Європи, Азії та Північної Америки більше не повинні недооцінювати посилення та об'єднання авторитарних режимів. Вона закликала до розширення міжнародного співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей, корупцією, а також кампаніями ненависті та дезінформації в інтернеті.

Вручення Премії миру німецьких книготорговців відбудеться за традицією останнього дня роботи Франкфуртського книжкового ярмарку - 20 жовтня.