Премію миру німецьких книготорговців присудили Енн Епплбаум

Одну з найпрестижніших літературних премій у ФРН присуджено письменниці та історикині Енн Епплбаум. Оргкомітет зазначив, що її робота "робить надзвичайно важливий внесок у збереження демократії та миру".

Лауреаткою Премії миру німецьких книготорговців стала американська журналістка, письменниця та історикиня Енн Епплбаум, повідомили в оргкомітеті премії у вівторок, 25 липня. Оргкомітет зазначив, що її праця "робить надзвичайно важливий внесок у збереження демократії та миру".

Експертка зі Східної Європи та критикиня Кремля

Епплбаум - одна із найвідоміших експерток з Центральної та Східної Європи. У Біржовій спілці німецьких книготорговців, що присуджує премію, підкреслюють, що її глибокий аналіз комуністичного та посткомуністичного устрою Радянського Союзу і пізніше Росії показує, як працюють авторитарні механізми. У своїх виступах і статтях вона вже не раз попереджала про можливе вторгнення і небезпеки політичного курсу російського президента Володимира Путіна.

Раніше в інтерв'ю DW Енн Епплбаум заявила: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія. Війна закінчиться, коли росіяни зрозуміють, що це була помилка, коли вони зрозуміють, що Російську імперію не можна відновити і що ця епоха закінчилася".

Книга Енн Епплбаум "ГУЛАГ. Павутина Великого терору" 2004 року була удостоєна Пулітцерівської премії і перекладена десятками мов. У 2022 році МЗС РФ запровадило персональні санкції щодо письменниці. Сьогодні Епплбаум проживає здебільшого у Польщі, вона одружена з главою міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, виховує двох синів. Предки Епплбаум, за її власною інформацією, іммігрували до США з території сучасної Білорусі.

Престижна літературна нагорода у ФРН

Премія миру німецьких книготорговців (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) - одна з найпрестижніших літературних нагород у ФРН. Нею нагороджують діячів літератури та мистецтва за внесок у розбудову миру та взаєморозуміння між народами. Заснували премію 1949 року, відтоді її щорічно вручає Біржова спілка німецьких книготорговців під час Франкфуртського книжкового ярмарку. Цього року вручення премії, розмір якої становить 25 тисяч євро, відбудеться 20 жовтня. Минулого року Премію миру отримав британський письменник індійського походження Салман Рушді.