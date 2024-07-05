Латвія передасть Україні ще понад 2,5 тисячі БпЛА

Упродовж липня Латвія передасть Україні понад 2500 безпілотників вартістю 4 мільйони євро в межах "коаліції дронів". Перші 300 БпЛА надійдуть уже невдовзі, кажуть у Ризі.

Протягом липня Латвія передасть Україні понад 2,5 тисячі БпЛА вартістю 4 мільйони євро. Як повідомила в п'ятницю, 5 липня, пресслужба міністерства оборони Латвії , перша партія з 300 безпілотників має надійти в Україну вже найближчими днями.

"У липні в рамках коаліції безпілотників Збройним силам України поетапно буде поставлено черговий пакет безпілотників. В Україну поставлять понад 2500 бойових безпілотників різних типів і характеристик на суму чотири мільйони євро", - йдеться у повідомленні латвійського оборонного відомства.

Як зазначили в Ризі, в Україну постачатимуть безпілотники, виготовлені сімома латвійськими компаніями.

Нагадаємо, у червні цього року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що уряд Латвії в рамках "коаліції дронів" передав Україні першу партію дронів і готує другу партію БпЛА для ЗСУ.

"Коаліція безпілотників" для України

"Коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєдналась низка інших країн, зокрема, Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував раніше запуск спільного українсько-латвійського виробництво БпЛА для потреб Сил оборони.

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