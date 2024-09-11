Шольц знов закликав до проведення "саміту миру" за участі РФ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторив свій заклик до проведення другою мирної конференції за участю РФ. За його словами, "Росія повинна мати місце за столом переговорів".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) повторив свій заклик до проведення другого "саміту миру" - конференції для пошуків шляхів припинення війни РФ проти УКраїни - участь у якому має взяти Росія. Як передає агенція dpa, про це він заявив у середу, 11 вересня, під час загальних дебатів щодо бюджету на 2025 рік у Бундестазі.

"Зараз саме той момент, саме той час, коли ми повинні озвучити, які є варіанти, - сказав він. - Нам потрібна ще одна мирна конференція. І Росія повинна мати місце за столом переговорів. Це завдання, яке ми повинні вирішити зараз", - заявив він.

Водночас, додав Шольц, "буде зроблено все", щоб забезпечити можливість "справедливого миру, який не є продиктованим миром, не є капітуляцією, який поважає цілісність і суверенітет України".

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Шольц: Німеччина і далі підтримуватиме Україну

Також Шольц знову виступив за те, що Німеччина має надавати допомогу Україні, додає агенція AFP. Посилаючись на результати земельних виборів в Саксонії та Тюрингії, він заявив, що частина "тих, хто зараз проголосував за правопопулістські та популістські партії", зробили це "тому, що вони не згодні з нашою підтримкою України". Втім, уряд продовжить свою політику в цьому напрямку, наголосив Шольц.

Ніхто не повинен "заперечувати те, що для нас правильно підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно", сказав він. "І ми це будемо робити", - сказав Шольц.

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