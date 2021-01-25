Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Марія Мезенцева

Марія Мезенцева - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Мезенцева".

Марія Мезенцева взяла участь у виборах до Верховної Ради України 2019 року. Була обрана як кандидат від партії "Слуга народу". До цього була депутатом Харківської облради сьомого скликання, входила до фракції "Об’єднання Самопоміч". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації 25.01.2021

Депутати ПАРЄ підтримали оскарження повноважень російської делегації через неповагу РФ до принципів верховенства права та порушення прав людини. Поки що російські депутати можуть брати участь у сесії.
Чому зняли з посади керівницю української делегації ПАРЄ?

Чому зняли з посади керівницю української делегації ПАРЄ? 15.01.2021

В українській делегації в ПАРЄ відбулася заміна керівництва. Колишня очільниця вважає, що "корумповані колеги" помстилися за принципову політичну позицію. DW спробувала розібратися у ситуації.
Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді

Саакашвілі переконаний, що Рада затвердить його на посаді в уряді 27.04.2020

Міхеіл Саакашвілі впевнений, що у Верховній Раді знайдеться достатня кількість голосів на підтримку його кандидатури. У партії "Слуга народу" припускають, що відповідне голосування може відбутися 30 квітня.
У новому Європарламенті створили групу друзів України

У новому Європарламенті створили групу "друзів України" 24.09.2019

50 євродепутатів з шести фракцій Європарламенту створили неформальну групу "друзів європейської України". Своїми головними цілями вони називають політичну підтримку України та сприяння її економічній інтеграції в ЄС.
У Слузі народу визначилися з главами фракції та комітетів

У "Слузі народу" визначилися з главами фракції та комітетів 03.08.2019

Давид Арахамія є головним кандидатом на посаду глави майбутньої фракції "Слуги народу" у Верховній Раді, крім того у політсилі визначилися з кандидатурами на керівників парламентських комітетів.