Марія Мезенцева - українська політикиня. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Марія Мезенцева".

Марія Мезенцева взяла участь у виборах до Верховної Ради України 2019 року. Була обрана як кандидат від партії "Слуга народу". До цього була депутатом Харківської облради сьомого скликання, входила до фракції "Об’єднання Самопоміч". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.