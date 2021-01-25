 У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Депутати ПАРЄ підтримали оскарження повноважень російської делегації через неповагу РФ до принципів верховенства права та порушення прав людини. Поки що російські депутати можуть брати участь у сесії.

Під час засідання ПАРЄ (архівне фото)

Під час засідання ПАРЄ (архівне фото)

Під час відкриття зимової сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі в понеділок, 25 січня, депутати асамблеї проголосували за оскарження повноважень делегації Росії. З цієї ініціативою виступила очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

У своєму виступі депутатка наголосила, що у 2019 році асамблея вітала повернення російської делегації, сподіваючись на діалог з Москвою, але відтоді російська влада продовжує порушувати політичні права своїх громадян, а також "веде кампанію з переслідування лідера опозиції". Мезенцева також нагадала, що Росія "стоїть за порушеннями прав людини на окупованих територіях" і не виконує резолюції ПАРЄ, у яких, зокрема, йшлося про засудження анексії Криму. "Від імені своїх колег ми оскаржуємо права російської делегації на істотних підставах", - заявила Мезенцева.

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Цю ініціативу підтримали 38 депутатів, які представляли більш ніж п'ять країн. Така кількість та представництво від країн відповідають вимогам процедури оскарження повноважень національної делегації. Тому головуючий без попередніх обговорень направив це питання на розгляд до моніторингового комітету ПАРЄ. Тепер комітет має призначити доповідача, який підготує доповідь і резолюцію, яка рекомендуватиме підтвердити, не підтвердити, чи підтвердити з обмеженнями права делегації Росії. Обговорення цього питання призначено на четвер, 28 січня. А 27 січня депутати проведуть поточні дебати про затримання та арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

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