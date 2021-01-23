Сесія ПАРЄ: українська делегація має намір оскаржити повноваження делегації РФ

У понеділок, 25 січня, після річної перерви, спричиненої пандемією COVID-19, відновлює роботу Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ). Зимова сесія однак відбудеться у так званому гібридному форматі, що передбачає як особисту, так і дистанційну присутність членів національних делегацій. Кожен, хто заходитиме до будівлі Палацу Європи, повинен буде здати експрес-тест на COVID-19.

Парламентська делегація України ухвалила рішення взяти особисту присутність у сесії та прибула до Страсбурга повним складом. Під час відкриття сесії, коли відбувається формальне затвердження повноважень національних делегацій, українські депутати та парламентарі з Литви, Латвії, Естонії та Грузії планують ініціювати процедуру оскарження повноважень делегації Росії. Про це DW повідомила голова делегації України Марія Мезенцева.

Чому і як можуть оскаржити повноваження

Для того, щоб це зробити, необхідно, щоб щонайменше 30 депутатів від п'яти країн підвелися зі своїх місць у залі чи повідомили про це головуючого у формі онлайн. Один із депутатів має оголосити підстави такого оскарження. Згідно з регламентом ПАРЄ, причинами для оскарження можуть бути процедурні проблеми або істотні підстави. Такими вважаються порушення статті 5 Статуту РЄ, у якій йдеться про те, що кожна країна-член має поважати принцип верховенства права та гарантувати всім своїм громадянам захист їхніх прав та основних свобод.

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Якщо ініціатива знаходить необхідну підтримку, то питання підтвердження повноважень розглядатиме моніторинговий чи регламентний комітет ПАРЄ. У своїй резолюції комітет може рекомендувати асамблеї підтвердити повноваження, не підтвердити їх або підтвердити з обмеженнями.

Російську делегацію позбавляли права голосу у квітні 2014 року після анексії Криму. Після того ці санкції кілька разів продовжувалися, оскільки Росія відмовлялася виконати вимоги кількох резолюцій ПАРЄ, серед яких були припинення анексії Криму та збройної агресії на Донбасі. На знак протесту делегація Держдуми відмовилася брати участь у сесіях ПАРЄ, а Москва припинила виплати своєї частини внеску до бюджету Ради Європи.

Заради принципу

Щоб повернути російську делегацію в ПАРЄ у червні 2019 року асамблея внесла зміни до свого регламенту, які скасували усі серйозні санкції проти національних делегацій у вигляді позбавлення права голосу, виступів та представництва в асамблеї. Чітких згадок про те, яким же чином можна карати делегацію країни-порушниці, у регламенті немає. Радше за все, може йтися, наприклад, про заборону членам делегації призначатися доповідачами або входити до складу моніторингових місій ПАРЄ.

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Ймовірність того, що ПАРЄ, яка так довго і складно шукала можливості безумовно повернути у сесійну залу російських депутатів, не підтвердить або якимось чином обмежить права делегації РФ, досить низька. Марія Мезенцева не захотіла розкривати DW усі деталі стратегії щодо оскарження повноважень делегації Росії, яку "української депутати розробляли спільно зі своїми партнерами у ПАРЄ", проте наголосила, що "існує стійке розуміння у необхідності такого кроку".

Дебати довкола дебатів

Ще однією інтригою нинішньої сесії ще навіть до її початку стала теми нагальних дебатів, які комітети, політичні групи або національні делегації пропонують Бюро ПАРЄ внести до порядку денного. Серед них опинилося кілька резонансних. Так, правовий комітет рекомендував обговорити арешт та затримання російського опозиціонера Олексія Навального, українська делегація - порушення прав людини в Криму під час пандемії COVID-19, а російська делегація запропонувала дебати щодо дискримінації російської мови в Україні.

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Зрештою, під час засідання Бюро ПАРЄ, яке відбулося напередодні сесії, було вирішено внести до порядку денного дебати щодо справи Навального. Але правовий комітет ПАРЄ пропонував провести їх за процедурою термінових, що передбачає ухвалення резолюції. Проте Бюро ПАРЄ понизило їхній рівень, надавши їм статус поточних. Отже, у четвер, 28 січня, депутати лише обговорять події довкола справи Навального, проте жодних рекомендацій російській владі від імені ПАРЄ з цього приводу ухвалено не буде.