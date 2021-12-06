 Коментар: Саміт Байдена і Путіна - хто ж підписуватиме гарантії з брехуном? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 07.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Саміт Байдена і Путіна - хто ж підписуватиме гарантії з брехуном?

Володимиру Путіну знову і знову дають надто легко робити те, що йому заманеться. Але Джо Байден не прийме "червоні лінії" Москви, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін

З тих двох речей, яких президент Росії Володимир Путін вимагає від Заходу, однієї він вже дуже давно досягнув. Через воєнні інтервенції в Україні і Грузії він зробив фактично неможливим, що ці дві країни стануть членами  НАТО, хоч їм це колись і пообіцяли. Альянс не прийме до своїх лав країни з нерозв'язаними територіальними суперечками (Північноатлантичний договір не містить норми, згідно з якою держава-кандидат на вступ до організації не повинна мати нерозв'язаних територіальних суперечок. - Ред.). Тим більше країни, які мають такі суперечки з Росією.

Оглядач FAZ Ніколас Буссе

Оглядач FAZ Ніколас Буссе

Друге питання, яке піднімає Путін (відмова від посилення присутності НАТО поблизу російських кордонів - Ред.), спричинене діями самого ж господаря Кремля: той факт, що Захід збільшує передислокацію озброєнь ближче до кордонів його країни, є наслідком російських нападів на сусідні країни. Цього разу Путін так само (непрямо) погрожує нападом. Хто ж піде на підписання "гарантій безпеки" з такою людиною? З людиною, яка постійно вводить в оману і бреше?

Читайте також "Путін хоче нової Ялти": Європейська преса про вимоги Москви щодо України і НАТО

Варто вдуматись у те, чого ж саме вимагає Путін. Він хоче не лише диктувати НАТО, де мають бути кордони Альянсу (в той час як він сам втручається куди йому заманеться - від Америки до Європи і Близького Сходу). Він заперечує право сусідніх країн на свій розсуд визначати свою долю. Байден напередодні відеосаміту сказав про це саме те, що треба: що він не прийме жодних червоних ліній Москви. Хочеться сподіватися, що таку позицію підтримає і новий німецький уряд. Німецька політика умиротворення у минулому надто часто підігравала Путіну.

Автор: Ніколас Буссе, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:06

Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021)

DW.COM

США думають над відключенням РФ від SWIFT у разі нападу на Україну - CNN

США розмірковують про потенційні санкції проти Росії у разі нападу на Україну, зокрема над відключенням РФ від банківської платіжної системи SWIFT, пише CNN.  

Байден та європейські лідери виступили за відновлення "нормандського формату"

Лідери п'яти західних країн висловили занепокоєння нарощуванням російських військ на кордонах України, а також дедалі жорсткішою риторикою з боку Росії.  

Також за темою

Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Telefonat zwischen Biden und Putin Stichworte: Elkin, Karikatur, Biden und Putin, USA und Russland, amerikanisch-russische Beziehungen, Telefonat zwischen Biden und Putin Bildbeschreibung: Karikatur - US-Präsident Joe Biden und sein russischer Kollege Wladimir Putin versuchen einen Riesentelefonhörer wie eine Wippe jeder auf seine Seite zu bewegen.

"Путін хоче нової Ялти": Європейська преса про вимоги Путіна щодо України і НАТО 06.12.2021

Розмова президентів США і Росії на тлі скупчення російських військ поблизу українського кордону є однією з центральних тем на шпальтах європейської преси. Чого домагається Москва і як Захід має на це реагувати?

Bild links: Russian President Vladimir Putin attends his annual live call-in show in Moscow, Russia, Wednesday, June 30, 2021. Speaking in a live call-in program Wednesday, Vladimir Putin has voiced hope that the country could avoid a nationwide lockdown amid a surge of new infections. (Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Bild rechts: United States President Joe Biden speaks in the East Room of the White House on Thursday, July 8, 2021. Biden met with security advisers before delivering remarks about the U.S. troop drawdown from Afghanistan, where the Taliban is rapidly advancing on the heels of the U.S. departure. Credit: Tom Brenner / Pool via CNP /MediaPunch

Путін та Байден: відеосаміт перед війною РФ з Україною? 07.12.2021

Через пів року після саміту в Женеві Путін і Байден планують підбити попередні підсумки через відеозв'язок. Як і тоді, глава Кремля посилює тиск на президента США, стягнувши війська до України.

Norbert Röttgen, Kandidat um den Parteivorsitz, spricht beim digitalen Bundesparteitag der CDU. Im Studio halten die Kandidaten um den Parteivorsitz ihre Bewerbungsreden, während die Delegierten zuhause die Veranstaltung im Livestream mitverfolgen. +++ dpa-Bildfunk +++

Німецький політик проти запуску "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну 06.12.2021

Норберт Реттґен не уявляє запуску "Північного потоку - 2" у разі війни Росії з Україною. Він також виключає військову відповідь НАТО у разі вторгнення російських військ в Україну.

Реклама

Докладно

Президент Росії Володимир Путін

Саміт Байдена і Путіна - хто підпише гарантії з брехуном?

Джо Байден не прийме "червоні лінії" Москви, вважає оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Ніколас Буссе.  

Спалювання відкритим способом призводить до масштабних викидів так званого чорного вуглецю

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео)

Сміттєспалювальні заводи виробляють електроенергію і тепло. Але чи справді це допоможе вирішити проблему зі сміттям?  