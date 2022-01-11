НБУ підвищив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції

Національний банк України (НБУ) підвищив облікову ставку на один відсотковий пункт до 10 відсотків річних. Також регулятор погіршив прогноз інфляції та росту економіки на 2022 рік, повідомляє у четвер, 20 січня, пресслужба Нацбанку.

"Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагає посилення монетарної політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі п'ять відсотків", - ідеться у повідомленні.

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Погіршений прогноз інфляції

Наприкінці 2021 року зростання споживчих цін сповільнилося з пікових 11 відсотків у вересні до 10 відсотків у грудні. Базова інфляція зросла до 7,9 відсотка на кінець року. В Нацбанку прогнозують, що у 2022 році інфляція сповільниться, але до цільових п'яти відсотків повернеться лише в 2023 році.

НБУ погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з п'яти до 7,7 відсотка. В Нацбанку прогнозують, що сповільнення інфляції стримуватимуть високі ціни на енергоносії і відповідний ріст виробничих витрат бізнесу, в той час як зростання заробітних плат підживлюватиме споживчий попит.

"Зниженню інфляції сприятимуть посилення монетарної політики НБУ, корекція світових цін на сировинні товари, вплив рекордних минулорічних врожаїв. Додатковий вплив матиме вгамування світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії", - йдеться в повідомленні.

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Прогноз росту економіки теж погіршили

За підсумками 2021 року зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України становило близько трьох відсотків. Згідно з прогнозом Нацбанку, у 2022 році зростання ВВП дещо прискориться - до 3,4 відсотка, але такий прогноз є погіршеним, оскільки раніше очікувалось 3,8 відсотка.

За даними НБУ, стрімкіше відновлення економіки обмежуватимуть дорогі енергоносії та інформаційний фон навколо напруженої геополітичної ситуації, що негативно впливає на інвестиційні рішення.

В Нацбанку прогнозують, що у 2023-2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько чотирьох відсотків на рік. Стійкішому економічному розвитку сприятиме подальший прогрес у співпраці України та Міжнародного валютного фонду, очікують в НБУ.

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Нагадаємо, що з високим рівнем інфляції наприкінці 2021 року зіткнулися і європейські країни. Так, в Європейському Союзі в Європейському Союзі річний рівень інфляції злетів до позначки 4,9 відсотка в листопаді - найвищого показника з 1997 року. Різке підвищення пояснюють в основному наслідком стрибка цін на енергоносії.