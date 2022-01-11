Ціни на товари та послуги в Україні в минулому році зросли на 10 відсотків

Споживча інфляція в Україні у 2021 році склала 10 відсотків, свідчать дані Державної служби статистики. Це максимальний рівень за останні чотири роки та вдвічі вищий показник, ніж у 2020 році. Водночас, як повідомили 11 січня у Національному банку України (НБУ), пік інфляції пройдений у вересні, а з жовтня вона поступово сповільнюється.

Основні причини інфляції

У НБУ зазначають, що пришвидшення інфляції у 2021 році було загальносвітовою тенденцією, зокрема через подорожчання енергоносіїв. В Україні ж сповільненню інфляції наприкінці року заважало також посилення військової напруги на кордонах із Росією, яке негативно вплинуло на очікування бізнесу та інвесторів.

Наскільки і чому змінилися ціни

Ціни на сирі продукти харчування за рік зросли на 11,8 відсотка. Продовження збільшення вартості молока, свинини, яловичини, сала в Нацбанку пояснюють несприятливою ситуацією в тваринництві та збільшенням виробничих витрат, а круп - слабкими світовими врожаями. Водночас у грудні ріст цін сповільнився на яйця, цукор, цитрусові, яблука, помідори огірки. "Знижувалися й ціни на картоплю. Натомість стрімко подорожчали інші овочі борщового набору", - йдеться у повідомленні.

Оброблені продовольчі товари подорожчали у 2021 році на 13 відсотків. Продовження росту цін на вироби з борошна, молочну і м'ясну продукцію спричинене збільшенням виробничих витрат, зокрема на енергію. Натомість темпи подорожчання соняшникової олії, майонезу та маргарину сповільнюються через нарощення переробки нового врожаю соняшника.

Вартість послуг за підсумками 2021 року зросла на 10,4 відсотка. Це трапилось через посилення виробничих витрат і пожвавлення попиту. Вищими темпами зростали ціни на послуги закладів харчування, кінотеатрів, хімічного чищення, перукарень та діагностичні медичні послуги. Дорожчало страхування транспорту та туризм.

Ціни на непродовольчі товари зросли за рік на 0,5 відсотка. Подорожчала побутова техніка, засоби для особистого догляду, предмети домашнього вжитку. Це Нацбанк пояснює стійким попитом, зростанням собівартості та порушенням ланцюгів постачання. Водночас одяг та взуття дешевшали - через зміцнення гривні.

Адміністративно регульовані ціни у 2021 році зросли на 13,6 відсотка. Зокрема, подорожчали транспортні послуги. Тим часом ріст цін на природний газ та комунальні послуги продовжує сповільнюватись. Також нижчими темпами дорожчала тютюнова продукція. Зростання вартості палива за підсумками року становило 26,5 відсотка, але в грудні воно стрімко сповільнилось через здешевлення нафти на світових ринках.

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Прогноз на 2022 рік

У НБУ кажуть, що після проходження піку восени 2021 року інфляція почала знижуватись, але це відбувається повільніше, ніж очікувалося. Прогноз інфляції на 2022-2024 роки Нацбанк має оприлюднити 20 січня, водночас обіцяє "продовжувати дотримуватися режиму інфляційного таргетування та застосовувати монетарні інструменти для досягнення середньострокової інфляційної цілі на рівні 5 відсотків".

Тим часом в Європейському Союзі річний рівень інфляції злетів до позначки 4,9 відсотка в листопаді - найвищого показника з 1997 року. Різке підвищення пояснюють в основному наслідком стрибка цін на енергоносії.