Річний рівень інфляції в Єврозоні досяг у листопаді історичного максимуму

Річний рівень інфляції в зоні євро сягнув 4,9 відсотка у листопаді, що є найвищим показником з початку спостережень у 1997 році. Про це свідчать дані, надані у вівторок, 30 листопада, Європейським статистичним відомством Eurostat.

Для порівняння - у жовтні цей показник становив 4,1 відсотка.

Сплеск інфляції у листопаді в основному є наслідком значного стрибка цін на енергоносії. Приріст їхньої вартості становив 27,4 відсотка - порівняно з 23,7 відсотка у жовтні. Наступною за мірою зростання показників є сфера послуг (2,7 відсотка порівняно з 2,1 відсотка у жовтні). За нею - випуск промислових товарів, які не відносяться до енергосектора (2,4 відсотка порівняно з двома відсотками у жовтні). Зрештою, зростання цін на продукти харчування, алкоголь та тютюн у листопаді становив 2,2 відсотка (1,9 відсотка у жовтні).

Експерти не очікують корекцію ставки ЄЦБ

Членкиня виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель (Isabel Schnabel) раніше передбачала, що показник інфляції зросте цього місяця. Протягом наступного року збільшення рівня поступово сповільниться, стверджувала вона.

Як зазначає агенція AP, за нормальних обставин це підвищення, ймовірно, призвело б до посилення тиску на ЄЦБ і, можливо, змусило його задуматися про перспективу збільшення основної відсоткової ставки. Проте нещодавно виявлений омікрон-варіант коронавірусу спричинив у експертів деяку невизначеність щодо глобальних економічних процесів. У зв'язку з цим очікується, що центральні банки по всьому світу найближчим часом не оголошуватимуть про якісь значні зміни у своїй політиці.

Рекордна інфляція також в Німеччині

Раніше, 29 листопада, Федеральне статистичне відомство опублікувало попередні дані, відповідно до яких інфляція в Німеччині вперше за майже 30 років перевищила п'ятивідсоткову позначку. У листопаді споживчі ціни зросли на 5,2 відсотка порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

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