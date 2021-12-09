НБУ: Ризик агресії Росії призвів до зниження цін на українські активи

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Сергій Ніколайчук заявив, що можлива військова агресія Росії проти України знижує ціну українських активів та збільшує ризики інфляції. Про це він сказав під час брифінгу в четвер, 9 грудня.

"Сьогоднішнє рішення (щодо облікової ставки. - Ред.) враховувало низку проінфляційних ризиків і на першому місці ми виділяли посилення геополітичних ризиків, пов'язаних із можливою військовою агресією з боку РФ. На жаль, саме через цей фактор ми бачили зниження цін на українські активи, додатковий тиск на валютному ринку, що, звісно, ​​не сприяло зниженню інфляції", - цитує Ніколайчука агенція "Інтерфакс-Україна". Втім, за його словами, НБУ вже бачить на валютному ринку певні ознаки стабілізації та очікує повернення до попередніх показників.

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НБУ підвищив облікову ставку

Правління Нацбанку 9 грудня підвищило облікову ставку до 9 відсотків річних із нинішніх 8,5 відсотка. Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%, поясюють на сайті НБУ.

Також зазначається, що пік інфляційного сплеску пройдено, проте інфляція знижується повільніше, ніж очікувалося. Зокрема, у жовтні зростання споживчих цін пригальмувало до 10,9 відсотка в річному обчисленні та у листопаді інфляція продовжила сповільнюватися.

Напруга біля кордонів України

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, Росія нарощує війська біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч. Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.

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