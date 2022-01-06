Кабмін надав пільги на газ майже семи тисячам виробників соціальних продуктів

Міністерство аграрної політики України затвердило перелік компаній, які до 30 квітня 2022 року зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою 25 відсотків. До нього потрапили 6 803 виробника так званих соціальних продуктів харчування: пшеничного борошна, пастеризованого молока, соняшникової олії, житньо-пшеничного хліба, курятини та курячих яєць, повідомляє у четвер, 6 січня, пресслужба відомства.

Як зазначають у мінагрополітики, це дасть підприємствам змогу "не зупиняти виробництво та не підвищувати ціни на соціально важливі продукти".

Перелік пільговиків займає понад 600 сторінок. Разом із малими підприємствами та фермерськими господарствами до нього потрапили і компанії, що входять до складу таких великих агрохолдингів як "Кернел" (найбільший у країні виробник та експортер соняшникової олії) чи "Миронівський хлібопродукт" (відомий виробник курятини)

Гранична націнка для виробників

Наприкінці року Кабінет міністрів визначив граничну націнку при постачанні природного газу виробникам соціальних товарів на рівні 24 відсотків без урахування рентних платежів. Проте діяти це обмеження націнки буде лише у період карантину і не пізніше, ніж до 30 квітня 2022 року.

До того ж, для виробників таких товарів торгова надбавка за постачання природного газу становить 1 відсоток.

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Нагадаємо, ціни на газ на європейському ринку в другій половині грудня трималась на рівні 1700 доларів за тисячу кубічних метрів через відмову російського газового монополіста "Газпром" бронювати транзитні магістралі для експорту палива до ЄС. 21 грудня ціна сягнула рекордних 2138 доларів за тисячу кубометрів.

Україна скаржиться на "Газпром"

Наприкінці грудня національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на російський "Газпром" через зловживання домінантним становищем на європейському ринку газу. Напередодні російський концерн відмовився збільшити транзит палива українськими трубопроводами, попри різке зростання цін на газ у Європі. Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у пості у Facebook висловив думку, що Росія таким чином намагається домогтися прискорення сертифікації спірного німецько-російського газопроводу "Північний потік - 2".