 ″Нафтогаз″ поскаржився Єврокомісії на ″Газпром″ через зростання цін на газ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2021

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Новини

"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на "Газпром" через зростання цін на газ

У "Нафтогазі України" вважають, що російський "Газпром" зловживає домінантним становищем на європейському газовому ринку і закликають Єврокомісію негайно вжити заходи проти газового гіганта.

Нафтогаз

"Нафтогаз"

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала скаргу до Європейської комісії на російський "Газпром". В українській компанії вважають, що "Газпром" зловживає своїм домінантним становищем на європейському ринку газу, йдеться в повідомленні пресслужби "Нафтогазу".

"Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом", - цитує пресслужба голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

На його думку, саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі. Вітренко також зазначає, що "Нафтогаз" "як один з найбільших покупців газу в Європі" також зазнає збитків через зловживання "Газпрому". 

Зокрема, у "Нафтогазі" закидають російській газовій компанії, що та навмисно відмовилася від "належного заповнення газом сховищ в ЄС", які належать "Газпрому". Крім того, в Україні кажуть, що російська компанія "раптово та без вагомих причин" припинила реалізацію газу через власну електронну платформу.

У "Нафтогазі" також звинувачують "Газпром" у блокуванні експорту газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії до Європи. "Нафтогаз" закликає Єврокомісію "негайно вжити заходи" щодо російської компанії.

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"Газпром" не бачить причин для зниження ціни

Наразі "Газпром" ніяк не прокоментував скаргу "Нафтогазу". Втім, будь-які звинувачення на свою адресу в російській компанії неодноразово відкидали. Після того як напередодні спотова ціна на газ у Європі злетіла до рекордних майже 2200 доларів за тисячу кубометрів, у "Газпромі" заявили, що здійснюють поставки газу "згідно з заявками споживачів у повній відповідності чинним контрактним зобов'язанням". А в листопаді цього року начальник департаменту газового холдингу Олександр Іванніков у коментарі ЗМІ казав, що компанія не очікує помітного зниження ціни на газ у Європі протягом найближчих місяців. "Враховуючи фактор ПСГ (підземні сховища газу. - Ред.) і опалювальний сезон у Європі та Азії, котирування форвардних контрактів на газ не передбачають помітного зниження цін у найближчі місяці", - зазначав він.

Раніше Україна вже звинувачувала російський газовий монополіст "Газпром" у шантажі Європи через його відмову збільшити транзит газу українськими трубопроводами попри різке зростання ціни на нього у Європі.

До цього український оператор запропонував на січень транзитні потужності об'ємом до 9,8 мільйона кубічних метрів на добу через газорозподільчу станцію "Суджа" і до 5,2 мільйона кубічних метрів на добу через станцію "Сохрановка", втім, "Газпром" за цю пропозицію поки не пристав.

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