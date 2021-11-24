МВФ оприлюднив умови нових траншів для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у середу, 24 листопада, оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику за результатами перегляду програми "Стенд-бай". Згідно з цим документом, Україна взяла на себе низку зобов'язань, щоб отримати наступні транші від фонду у квітні та червні 2022 року.

Так, уже до кінця листопада 2021 року Україна має виконати одразу декілька структурних маяків МВФ. По-перше, ухвалити держбюджет на наступний рік, у якому дефіцит не перевищуватиме 3,5 відсотка від ВВП. По-друге, затвердити план передачі повноважень від старих членів наглядових рад держбанків до нових. При цьому нових членів наглядових рад мають обрати за повною процедурою, яка включає всі необхідні конкурси.

Аудит COVID-фонду

Також до кінця року має бути завершено та оприлюднено аудит коштів фонду боротьби з коронавірусом. МВФ відзначив низький рівень вакцинації в Україні як один із ризиків для якнайшвидшого відновлення її економіки. Тож документом передбачено намір України щепити від COVID-19 щонайменше 17 мільйонів осіб до кінця 2021 року.

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Крім того, згідно з новим меморандумом, Офіс генерального прокурора має опублікувати проміжний звіт щодо розслідувань у справах доведення до банкрутства банків, зокрема, дані про кількість осіб, щодо яких велось розслідування та яких було засуджено, а також розмір штрафів та відшкодування збитків. Ці звіти мають публікуватися кожні пів року.

Водночас у документі говориться, що Кабінет Міністрів затвердить дорожню карту повної або часткової приватизації "Приватбанку" та "Ощадбанку", зокрема, їхнього продажу міжнародним авторитетним інвесторам.

Крім того, Україна з 2022 року повинна повернутися до практики обмеження державних гарантій до трьох відсотків доходів загального фонду держбюджету на рік.

Проведення судової реформи

У тексті документа йдеться також про необхідність проведення ефективної та прозорої судової реформи за європейськими стандартами.

Крім цього, до кінця березня 2022 року Україна зобов'язалася покращити процедуру відбору голови Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та нарешті призначити його. Також Київ взяв на себе зобов'язання посилити здатність САП регулювати оргдіяльність і встановити механізми підзвітності її керівництва. Водночас Україна має також прискорити обрання нового директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). До цього Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ в 2015 році. До кінця квітня Україна має також завершити разову перевірку доброчесності чинних членів Вищої ради юстиції.

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Окрім того, Київ має призначити наглядову раду "Енергоатому" з більшістю незалежних членів, обраних у межах прозорої та надійної процедури. Наглядові ради мають створити також при "Нафтогазі" та "Укренерго" до кінця грудня та січня відповідно.

Україна отримала другий транш кредиту МВФ

24 листопада Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у розмірі майже 700 мільйонів доларів, повідомив голова НБУ Кирило Шевченко у Facebook. Цей транш став першим виділеним кредитом Україні за останні півтора року. Після виділення першого траншу фінансування призупинили через невиконання Києвом низки зобов'язань.

Загалом 18-місячна програма МВФ "Стенд-бай", затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п'яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярда доларів було надано одразу. Після другого планується виділення ще трьох обсягом у 2,2 мільярда доларів.

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