Банкова вже запевняє, що гроші з COVID-фонду на дороги ніхто не витрачав

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - сказав він у інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, 20 листопада.

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Тимошенко зазначив також, що це сталося з різних причин. "Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, а до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.

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Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 мільярдів гривень у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти". "Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.

Три дні тому Шмигаль говорив прямо протилежне

Ця заява Тимошенка прямо суперечить словам прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який 17 листопада, під час виступу в парламенті заявив, що кошти на будівництво та ремонт доріг були виділені саме з фонду боротьби з COVID-19.

"Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні", - заявив Шмигаль.

Як повідомлялося, у червні 2020 року Верховна Рада монобільшістю партії "Слуга народу" дозволила перерозподілити кошти з фонду боротьби з COVID-19 і більшу їх частину спрямувати на "покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення". Ці заходи саме реалізовувались у рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Кошти з фонду боротьби з COVID-19 були виділені Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодору) у липні. Мова йшла про 35 мільярдів гривень, на які планувалося відремонтувати та збудувати 1459 кілометрів доріг державного значення.

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