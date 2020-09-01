Банкова вже запевняє, що гроші з COVID-фонду на дороги ніхто не витрачав

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявляє, що виділених для боротьби з COVID-19 бюджетних коштів на будівництво доріг не спрямовували, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
"Перше: гроші на дороги - це гроші Дорожнього фонду. Друге - кредитні гроші, коли "Укравтодор" укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями. Третє - це гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі. Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом! Це гроші, які планувалися на дороги! "Коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі", - сказав він у інтерв'ю, опублікованому у п'ятницю, 20 листопада.
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Тимошенко зазначив також, що це сталося з різних причин. "Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет міністрів перекидає їх на інші позиції. Ви ж зрозумійте, це бюджетні гроші. Це не так, що ти з однієї кишені взяв, а до іншої поклав. Це все одно процес, який займає декілька тижнів", - сказав Тимошенко.
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Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що 17 листопада Верховна Рада спрямувала додатково 10 мільярдів гривень у Фонд боротьби з коронавірусом для збільшення запасу, щоб "усіх заспокоїти". "Тобто всі ці інсинуації з приводу того, що гроші відправлено на дороги, а у коронавірусному фонді їх немає - неправда. Гроші і зараз є", - наголосив він.
Три дні тому Шмигаль говорив прямо протилежне
Ця заява Тимошенка прямо суперечить словам прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, який 17 листопада, під час виступу в парламенті заявив, що кошти на будівництво та ремонт доріг були виділені саме з фонду боротьби з COVID-19.
"Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні", - заявив Шмигаль.
Як повідомлялося, у червні 2020 року Верховна Рада монобільшістю партії "Слуга народу" дозволила перерозподілити кошти з фонду боротьби з COVID-19 і більшу їх частину спрямувати на "покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення". Ці заходи саме реалізовувались у рамках програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Кошти з фонду боротьби з COVID-19 були виділені Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодору) у липні. Мова йшла про 35 мільярдів гривень, на які планувалося відремонтувати та збудувати 1459 кілометрів доріг державного значення.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Межа - лише небо
Про якість німецьких доріг ходять легенди. Навіть до найбільш віддалених селищ прокладений якісний асфальт, не кажучи вже про великі міста. Мінімальний вік для отримання водійських прав - 17 років, але не можна їздити без супроводу дорослих, допоки вам не виповниться 18.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Увага, затори!
За даними Німецького клубу автомобілістів (ADAC), торік на німецьких автобанах було зареєстровано на чотири відсотки більше заторів, ніж у 2016-му. У середньому щодня формувався затор загальною протяжністю майже 4 тисячі кілометрів. Причина - не збільшення кількості автівок, а численні ремонтні роботи. Тож, виїжджаючи на автобан, будьте готові до тривалого очікування, особливо довкола міст.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Зірвиголови на дорогах
Навіть під час їзди на великій швидкості декому часом здається, що інші їдуть не достатньо швидко. Особливо нахабні водії під’їжджають максимально близько і, мигаючи фарами, намагаються зігнати зі смуги. Ліва смуга має використовуватися лише для обгону, тому не дозволяйте себе тероризувати!
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Посміхайтеся - вас знімають
Обережно, радар! Камер, які фіксують порушення правил руху, дуже багато в Німеччині - як на автобанах, так і в містах. Ненависні для водіїв пристрої встановлені обабіч дороги, але, на жаль, часто їх помічають лише тоді, коли вже занадто пізно. У цьому випадку ви отримаєте "лист щастя" - з вашим фото за кермом.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Мобільні суворо заборонені
Під час руху заборонено не лише розмовляти, але навіть тримати мобільний телефон в руці. Якщо вас спімають, це може коштувати до 100 євро та штрафні бали, які нараховують за порушення ПДР. Якщо під час розмови по телефону ви створюєте аварійну ситуацію, це обійдеться іще дорожче - аж до втрати прав на деякий час. Штрафи посилили у 2017 році.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Геть з дороги!
Не менш суворо карається і блокування автомобілів рятувальних служб. Під час заторів та аварій водії мають залишати шлях для авто швидкої допомоги, поліції та пожежних. Так званий "рятувальний коридор" має бути між крайньою лівою та сусідньою смугами. Той, хто не дотримується цього правила, ризикує отримати штраф у 200 євро та бали за порушення.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Аварійний трикутник
У разі аварії або поломки автомобілісти мають встановити оранжевий попереджувальний трикутник за кілька метрів позаду авто та вдягнути куртку люмінісцентного кольору. Усе це, а також аптечка, зокрема, з бинтами, мають бути у водія завжди.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Пам’ятайте про проміле!
У Німеччині водіям-початківцям та професійним водіям взагалі заборонено вживати алкоголь. Для всіх інших автомобілістів діє обмеження у 0,5 промілe. Для велосипедистів - до 1,6 проміле. Суми штрафів - від 500 євро і вище. Тож краще взагалі утриматися від алкоголю перед поїздкою.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Зимова гума
Зимові шини або універсальні шини є обов’язковими в Німеччині, щойно на дорогах з’являється лід, сніг або бруд. Це може статися у період з жовтня до Великодня. Поїздки на зледенілій дорозі без потрібних шин можуть обійтися дорого. У разі ДТП через це можна навіть втратити страховку.
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Усе, що треба знати про німецькі автобани
Без поспіху і метушні
Найкраща порада для водіння на німецьких дорогах та автобанах - жодної метушні! Не поспішайте і не перенапружуйте себе. У Німеччині добре розвинена мережа громадського транспорту. Тож перед поїздкою подумайте: варто їхати на машині чи краще розслабитися у потязі?
Автор: Луїза Шефер, Ольга Войтович