 Верховна Рада створила у держбюджеті фонд боротьби з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

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Верховна Рада створила у держбюджеті фонд боротьби з коронавірусом

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету обсяг новоствореного фонду боротьби з коронавірусом становить 64,7 мільярда гривень. 15,8 мільярда виділять МОЗ на програму держгарантій медобслуговування.

Верховна Рада України

Засідання Верховної Ради (архівне фото)

Верховна Рада України створила в державному бюджеті на 2020 рік фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 мільярда гривень. Це передбачається в ухваленому в понеділок, 13 квітня, законопроєкті про зміни до держбюджету-2020, який підтримали 249 народних депутатів, передає інформагенція "Українські новини".

Згідно з нормами законопроєкту, передбачається виділити 15,8 мільярда гривень міністерству охорони здоров'я на програму державних гарантій медичного обслуговування населення. Ухвалений законопроєкт передбачає в цілому збільшення фінансування МОЗ на 16,7 відсотка або 16,367 мільярда гривень до 114,56 мільярда гривень.

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Ще 10 мільярдів гривень з фонду боротьби з коронавірусом має отримати міністерство соціальної політики. Кошти витрачатимуться на програму фінансування пенсій, надбавок і підвищень до пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду, а 0,6 мільярда гривень - на програму виплати допомоги, компенсацій, грошового забезпечення та оплати послуг деяким категоріям населення.

Рішення про виділення коштів із фонду ухвалює Кабінет Міністрів за погодженням з комітетом Ради з питань бюджету.

Скорочення прибуткової частини бюджету

Ухвалений секвестр держбюджету передбачає також істотне скорочення очікуваних надходжень до української державної скарбниці. Зокрема, очікується, що податкові надходження від реалізації тютюну і тютюнових виробів скоротяться на 17,4 відсотка або на 9,95 мільярда гривень до 47,08 мільярда гривень. В цілому розмір очікуваних надходжень від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів скоротився на 14,4 відсотка, або на 12,67 мільярда гривень, до 75,173 мільярда гривень.

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Верховна Рада України

ВР створила у держбюджеті фонд боротьби з коронавірусом

Згідно зі змінами до держбюджету обсяг фонду боротьби з коронавірусом становить 64,7 мільярда гривень.  

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