 Освітяни й культпрацівники виступили проти скорочення держфінансування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

Освітяни й культпрацівники виступили проти скорочення держфінансування

Плани українського уряду істотно урізати державне фінансування для сфери освіти, науки й культури наразилися на різку критику працівників цих галузей. У мережі оприлюднено відповідні звернення до керівництва держави.

Сфера освіти в Україні

Українські освітяни, науковці й працівники культури різко розкритикували плани уряду скороти державне фінансування на поточний рік для сфери науки й культури в рамках секвестру бюджету. Критику цих задумів уряду містять оприлюднені в мережі публічні звернення освітян та працівників культури до керівництва держави. Станом на ранок п'ятниці, 27 березня, обидва письмових звернення зібрали разом сотні підписів.

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Під загрозою реалізація програми "Нова українська школа"

У зверненні працівників науки й освіти до керівництва держави наголошується, що заплановане обмеження держфінансування на цю галузь неминуче призведе до згортання вже розпочатих реформ у галузі. Йдеться зокрема про подальшу реалізацію програми "Нова українська школа".

"Скорочення фінансування - це жест проти реформи і за її зупинку", - переконані автори звернення. Крім того, на їхню думку, "кошти на освіту - це не витрати, а інвестиція у майбутнє".

Працівники культури застерегли в своєму зверненні до президента й уряду, що задумане обмеження державних видатків на сферу культури "становить загрозу нищівних наслідків для держави". Автори звернення переконані, що "скорочення бюджету на розвиток креативних індустрій призведе до кризи у сфері культури". 

Напередодні в Верховній Раді повідомили про плани уряду провести перегляд бюджету на поточний рік через спричинені епідемією коронавірусу економічні негаразди. Проєкт секвестру передбачає скорочення видатків на сфери культури й освіти на загальну суму понад 13,3 мільярда гривень, повідомив у своєму Telegram-каналі депутат ВР від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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