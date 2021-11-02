Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік. Під час голосування у вівторок, 2 листопада, законопроєкт підтримали 273 народних депутати за мінімально необхідних 226 голосів, повідомляє агенція "ІнтерфаксУкраїна".

15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік і виніс його на розгляд парламенту. 20 жовтня Верховна рада почала розглядати законопроєкт. До першого читання депутати подали понад чотири тисячі правок, бюджетний комітет врахував менше половини з них. Тепер законопроєкт повернуть в Кабмін на доопрацювання. Остаточно закон про держбюджет Рада повинна ухвалити до 1 грудня.

Основні показники держбюджету на 2022 рік

Уперше бюджет України підготовлений на основі бюджетної декларації - документа, який передбачає середньострокове (2022-2024 рр.) бюджетне планування в країні. Відповідно до цієї декларації, бюджет побудований на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трильйона гривень, зростанні реального ВВП на 3,8 відсотка. Інфляція очікується на рівні 6,2 відсотка, середній курс гривні до долара уряд прогнозує на рівні 28,6-28,7.

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Як зазначено на сайті Верховної Ради, у проєкті держбюджету передбачено зростання доходів на 191 мільярд гривень порівняно з держбюджетом-2020 - до 1,267 трильйона гривень. Видатки перевищуватимуть доходи і складатимуть 1,442 трильйона гривень, що на понад 150 мільярдів гривень більше, ніж торік. Дефіцит держбюджету уряд пропонує закласти у розмірі 188 мільярдів гривень.

Середньомісячна зарплата закладена в проєкті бюджету на рівні 15258 гривень.

У міністерстві фінансів раніше запевнили, що пріоритетом бюджету на 2022 рік буде "людина", а прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав кошторис на наступний рік "бюджетом модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей".