Проєкт бюджету на 2022 рік: "повернення до нормального життя"?

Уряд днями вніс на розгляд Верховної Ради проєкт бюджету на 2022 рік. В міністерстві фінансів запевняють, що пріоритетом бюджету на наступний рік буде "людина". Там передбачили збільшення видатків на систему охорони здоров'я, освіту та соціальну сферу.

"Це бюджет модернізації країни, відновлення економіки та інвестицій в людей, в їхнє здоров'я, освіту, в розвиток", - заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час голосування за проєкт бюджету під час засідання уряду, на якому затвердили документ. Загалом проєкт, який підготував уряд, передбачає, щодоходи держбюджету у 2022-му мають становити 1277,7 мільярда гривень, що на 161,7 мільярда гривень більше, ніж цього року. Видатки більші, аніж заплановані доходи. Уряд планує витратити наступного року 1465,7 мільярда гривень, що на 103 мільярди більше, аніж у 2021 році. Дефіцит бюджету у 188 мільярдів гривень хочуть компенсувати за рахунок запозичень обсягом 3,5 відсотка ВВП України.

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Згідно з бюджетом 2021 року запозичення дорівнювали 5,5 відсотка ВВП. "Планується суттєве скорочення плану за запозиченнями, і це дуже добре, коли позичаєш менше. Бо останні роки ми постійно нарощували обсяг запозичень, і це має негативні наслідки зараз. Бо зараз на обслуговування державного боргу ми витрачаємо близько 160 мільярдів гривень (на рік. - Ред.), а це більше, аніж всі сукупні видатки на медицину. Бо чим більше позичаєш, тим менше грошей витрачаєш на розвиток", - сказала DW керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки Дарина Марчак.

Перший бюджет на основі бюджетної декларації

Вперше бюджет України підготовлений на основі бюджетної декларації. Це документ, який передбачає середньострокове бюджетне планування в країні, така собі дорожня карта для написання бюджету. Вона має сприяти стійкості публічних фінансів, а відтак економічній стабільності та розвитку, а також теоретично має обмежити апетити урядовців та депутатів вносити до бюджету необґрунтовані пропозиції змін. "Відмінності від бюджетної декларації є, але вони мінімальні. Втім, без сюрпризів. Як планувалося у бюджетній декларації, уряд збільшує мінімальну зарплату, очікує збільшення середньої зарплати, очікує збільшення ВВП у реальному вираженні за рік", - вказує експертка з бюджетування Центру економічної стратегії Марія Репко.

Прем'єр Денис Шмигаль називає проєкт бюджету-2022 "інвестиціями в людей"

У проєкті дежбюджету на 2022 закладене зростання реального ВВП на рівні 3,8 відсотка, інфляція очікується на рівні 6,2 відсотка, середній курс гривні до долара уряд прогнозує на рівні 28,6-28,7, а безробіття - 8,5 відсотка. Утім, все це можливо, якщо депутати не "розбалансують" проєкт бюджету забаганками, зокрема нереалістичними видатками на свої виборчі округи, готуючись до наступних парламентських виборів.

Орієнтація на соціальні стандарти

За підрахунками урядовців, у грудні 2021 року мінімальна місячна зарплата має зрости до 6500 гривень. Наступного разу підвищити мінімалку планують з жовтня 2022 року - до 6700 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб має зростати наступного року двічі, у липні та грудні, і на кінець 2022 року має становити 2684 гривні на місяць. Найбільше у наступного року отримає система охорони здоров'я. На медицину у 2022 рік заплановано виділити майже 200 мільярдів гривень. Це на 35 мільярдів гривень більше, ніж у поточному році. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таке збільшення витрат дозволяє у наступному році встановити мінімальну зарплату лікаря на рівні 20 тисяч гривень, а медичного персоналу - на рівні 13 тисяч гривень. На освіту з бюджету виділяють майже стільки ж, як і на медицину - 190 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд гривень більше, ніж 2021 року.

Окрім цього, планується забезпечити житлом учасників військової операції на Донбасі зі статусом внутрішньо переміщених осіб, на що в проєкті бюджету закладено 5,5 мільярда гривень. Також із 1 січня 2022 року до двох тисяч гривень зросте мінімальна стипендія для студентів закладів вищої освіти, у два з половиною рази зростуть стипендії для студентів закладів професійно-технічної освіти.

На субсидії та пільги планують витратити понад 40 мільярдів гривень - на шість мільярдів більше, ніж у поточному році.

2022 року Україна планує рекордні видатки на оборону

При цьому прем'єр обіцяє, що видатки на оборонний сектор становитимуть приблизно 320 мільярдів гривень, або 5,95 відсотка ВВП України. Чиновники підкреслюють, що це найвищий показник за всю історію країни. "Насправді, це не оборона, а сукупні видатки на дві категорії функції держави - це громадський порядок та безпека з судовою владою плюс оборона. Тобто на саму оборону - армію - не витрачають стільки коштів. З цих коштів багато піде на поліцію, суди, прокуратуру", - зауважує Марія Репко.

З чого все фінансуватиметься?

Усі ці видатки, за словами міністра фінансів Сергій Марченка, Україна здатна профінансувати на чинній податковій базі, тобто не змінюючи ставок податків. Збільшення надходжень від податків та зборів очікують від закладеного у бюджет зростання мінімальної зарплати та підвищення соціальних стандартів. Також уряд покладається на зростання економіки на рівні 3,8 відсотка.

Окрім цього, кажуть в уряді, якщо депутати ухвалять законопроєкт, що пов'язаний зі деолігархізацією економіки, з'являться кошти на фінансування, зокрема, культури. "Мінфін презентує красиво намальовані графіки, але там є 30 мільярдів гривень, яких не буде без голосування за законопроєкт 5600 (щодо деолігархізації. - Ред.). Це гроші на культурну спадщину, перепис населення, фінансування українського кіно. Це фактично шантаж. Оскільки проти законопроекту виступає бізнес, бо він збільшує податкове навантаження, зокрема на нерухомість, на малий і середній бізнес", - зазначає Марія Репко.

Водночас експерти сходяться на тому, що бюджет може бути виконано з такими доходами, оскільки він не містить відвертого популізму. А це, мовляв, дуже сподобається Міжнародному валютному фонду (МВФ). "Враховуючи зараз перевиконання за надходженнями з податків, то закладені показники надходжень у бюджеті 2022 цілком реалістичні. Беручи до уваги відсоток інфляції та зростання економіки, то саме на таку сумі буде збільшено доходи. Запропонований бюджет набагато кращий, ніж цьогорічний. У ньому відсутній популізм, він консервативний", - вважає директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки Дарина Марчак називає проєкт бюджету України на 2022 рік "бюджетом повернення до нормального життя": "Через те що ми менше братимемо в борг і намагаємося жити за власні кошти".