Зеленський запевняє, що тарифи на тепло для населення не зростуть

Президент України Володимир Зеленський ініціював підписання меморандуму щодо непідвищення тарифів на тепло для населення до кінця опалювального сезону. Меморандум було підписано під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, який відбувся у четвер, 30 вересня, повідомив Офіс президента.

Володимир Зеленський у виступі на Конгресі звернув увагу на рекордне зростання ціни на газ. "Питання не в Україні - питання у європейських цінах на газ. У Європі ціна вперше перетнула позначку в тисячу доларів за тисячу кубометрів. Для нашої країни питання тарифів кожного року важливе, але цього року є дуже-дуже непростим і може набути гострого, складного значення", - сказав президент України.

Меморандум підписали представники уряду, Офісу президента, НАК "Нафтогаз України" та Конгресу місцевих та регіональних влад.

Згідно з Меморандумом, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду не зростатимуть. Ціна газу становитиме 7,4 гривні за 1 кубічний метр для населення та 13,6 гривні - для бюджетних установ. Також документ передбачає домовленість про безперебійність постачання газу.

Місцеві громади одержать фінансову підтримку від держави для безперебійної роботи теплокомуненерго та незмінності тарифів. З боку держави передбачається субвенція громадам з незадовільним індексом платоспроможності з четвертого кварталу 2021 року. Окрім того, у 2022 році держава спрямує до місцевих бюджетів надходження від податку з доходів фізичних осіб у розмірі 4 відсотки, що становитиме не менше 11 мільярдів гривень.

Крім того, акциз із пального в розмірі 13,44 відсотка у 2022 році залишатиметься у місцевих бюджетах, щоб вони могли підтримати комунальних виробників теплової енергії та забезпечити проходження опалювального сезону. Документ також розв'язує питання безперебійності постачання газу для бюджетних установ. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, досягнуто домовленості НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на паливо для таких установ.

Також Шмигаль зазначив, що уряд розробив план з п'яти кроків, які дадуть змогу стабілізувати тарифне питання. Він зазначив, що для стабільного проходження опалювального сезону у підземних сховищах накопичено майже 19 мільярдів кубометрів газу. Також, за його словами, на 12 мільярдів гривень планується збільшити програму субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. Крім того, з 1 жовтня до кінця опалювального сезону для 80 відсотків українських родин тариф на електроенергію становитиме 1,44 гривні за 1 кіловат-годину.