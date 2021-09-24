Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону, і запевнив, що тарифи на опалення зростати не будуть. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 24 вересня.

"До опалювального сезону країна готова. Технічна готовність регіонів вже становить понад 90 відсотків", - зазначив очільник уряду України. Він додав, що запаси газу в сховищах вже перевищують 18,5 мільярдів кубометрів, "планомірно триває підготовка до їх збільшення". "Як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період, країна буде з теплом", - запевнив прем'єр.

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Шмигаль обіцяє, що тарифи зростати не будуть

Прем'єр також зазначив, що тарифи на тепло та гарячу воду не мають зростати, а уряд допомагатиме в цьому місцевій владі. "Ціна на газ для підприємств теплокомуненерго не зростатиме і залишиться на такому самому рівні - приблизно 7,4 гривні за кубометр, що дасть змогу не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду, а тарифи на електроенергію з 1 жовтня будуть знижені для більшості громадян, для інших залишаться незмінними", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр розповів, що кабінет міністрів планує цього року виділити понад 30 мільярдів гривень на компенсацію підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ) різниці в тарифах. "Урядом планується повністю виконати умови меморандуму, який було підписано минулої зими з усіма мерами міст, де є ТКЕ і де є заборгованість, яку було утворено в попередні періоди, до нашого уряду", - сказав він.

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Рекордна ціна на газ в Європі

Ціна газу на біржах ЄС від початку цього року зросла в чотири-п'ять разів і на середину вересня перевищила 900 доларів США за тисячу кубометрів. Приблизно так само збільшилася й вартість газу на Українській енергетичній біржі. Проте цінові стрибки поки що впливають в Україні тільки на промислових споживачів та бюджетні установи.