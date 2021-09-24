 Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.09.2021

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Економіка

Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону

За словами глави українського уряду, країна готова до опалювального сезону. Він також запевнив, що тарифи на опалення зростати не будуть.

Співробітник крутить вентиль на газовій компресорній станції у Боярці поблизу Києва

Нині ціни на газ в Європі сягають рекордних позначок

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону, і запевнив, що тарифи на опалення зростати не будуть. Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 24 вересня.

"До опалювального сезону країна готова. Технічна готовність регіонів вже становить понад 90 відсотків", - зазначив очільник уряду України. Він додав, що запаси газу в сховищах вже перевищують 18,5 мільярдів кубометрів, "планомірно триває підготовка до їх збільшення". "Як і минулого року, ми спокійно пройдемо цей період, країна буде з теплом", - запевнив прем'єр.

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Шмигаль обіцяє, що тарифи зростати не будуть

Прем'єр також зазначив, що тарифи на тепло та гарячу воду не мають зростати, а уряд допомагатиме в цьому місцевій владі. "Ціна на газ для підприємств теплокомуненерго не зростатиме і залишиться на такому самому рівні - приблизно 7,4 гривні за кубометр, що дасть змогу не підвищувати тарифи на опалення та гарячу воду, а тарифи на електроенергію з 1 жовтня будуть знижені для більшості громадян, для інших залишаться незмінними", - сказав Шмигаль.

Також прем'єр-міністр розповів, що кабінет міністрів планує цього року виділити понад 30 мільярдів гривень на компенсацію підприємствам теплової комунальної енергетики (ТКЕ) різниці в тарифах. "Урядом планується повністю виконати умови меморандуму, який було підписано минулої зими з усіма мерами міст, де є ТКЕ і де є заборгованість, яку було утворено в попередні періоди, до нашого уряду", - сказав він.

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Рекордна ціна на газ в Європі

Ціна газу на біржах ЄС від початку цього року зросла в чотири-п'ять разів і на середину вересня перевищила 900 доларів США за тисячу кубометрів. Приблизно так само збільшилася й вартість газу на Українській енергетичній біржі. Проте цінові стрибки поки що впливають в Україні тільки на промислових споживачів та бюджетні установи.

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